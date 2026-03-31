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Tra i 100 Musei più visitati al mondo 2025 tre italiani in top 100, Vaticano al 2° posto, primo il Louvre

Nel 2025 i musei più visitati crescono ma restano sotto i livelli pre-Covid: domina il Louvre, secondi i Vaticani, con segnali di ripresa globale. Ottimo risultato di Firenze con tre musei a quasi 6 milioni di visitatori.
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A cura di Francesco Raiola
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Galleria degli Uffizi di Firenze – ph Roberto Serra – Iguana Press:Getty Images
Galleria degli Uffizi di Firenze – ph Roberto Serra – Iguana Press:Getty Images

Ci sono tre musei italiani e uno Vaticano tra i 100 musei più visitati al mondo nel 2025. The Art Newspaper ha stilato la lista che vede in testa il Louvre, ma al secondo posto ci sono i Musei Vaticani: "La nostra indagine annuale mostra che alcune delle istituzioni più prestigiose al mondo faticano ancora ad attrarre il numero di visitatori pre-Covid, ma c'è entusiasmo per i nuovi musei, soprattutto in regioni come l'Asia e l'America Latina" si legge nell'articolo. Si sottolinea come nonostante il passare degli anni c'è ancora un impatto Covid da tenere presente che però si attenua sempre di più.

La ricerca mostra come i musei d'arte continuino a essere molto popolari e che i maggiori musei al mondo raccolgono milioni di visitatori ogni anno. Il dato è ottimo, benché sia minore di quelli pre-pandemia, del 2019, ma si sia sempre più vicini. Mentre sei anni fa il numero complessivo di visitatori  dei 100 primi musei al mondo era di 230 milioni, lo scorso anno ci si è fermati a 230 milioni, mentre nel 2020 il numero scese drasticamente a 50 milioni. Tenendo presente che ci furono mesi di contingentamento, mascherine e in alcuni Paesi, come l'Italia, anche chiusure diffuse di luoghi d'arte e aggregazione.

Guardando i dati mondiali, The Art Newspaper fa anche una panoramica continente per continente e analizzando l'Europa sottolinea che "la maggior parte dei grandi musei, soprattutto in Francia, Spagna e Italia, ha da tempo recuperato i cali legati al Covid e ora sta crescendo costantemente, registrando un numero di visitatori pressoché invariato di anno in anno". Per quanto riguarda musei a noi vicini, in seconda posizione ci sono i Musei Vaticani con 6.933.822 visitatori, dietro solo ai 9.046.000 del Louvre a Parigi, mentre in terza posizione c'è il National Museum of Korea di Seul con 6.507.483 visitatori. Ottima posizione anche per Firenze che con la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Museo dell'Opera del Duomo raggiunge i 5,3 milioni di visitatori.

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Ma la quantità di visitatori non sempre è un bene, come aveva sottolineato il direttore del Prado lo scorso gennaio. Il direttore Miguel Falomir, infatti, aveva dichiarato: "Il Prado non ha bisogno di un solo visitatore in più. Ci sentiamo a nostro agio con 3,5 milioni. Il successo di un museo può anche causarne il collasso, come è successo al Louvre, con alcune sale che diventano sovraffollate. L'importante è non crollare". Ecco la classifica dei primi 50 musei d'arte più visitati al mondo nel 2025, con i dati precisi relativi al numero di visitatori per l'anno solare, estratti dal report ufficiale:

  1. Musée du Louvre, Parigi: 9.046.000
  2. Vatican Museums, Città del Vaticano: 6.933.822
  3. National Museum of Korea, Seul: 6.507.483
  4. British Museum, Londra: 6.440.120
  5. Metropolitan Museum of Art, New York: 5.984.091
  6. State Russian Museum, San Pietroburgo: 5.087.276
  7. Museo Nacional de Antropología, Città del Messico: 5.048.893
  8. Shanghai Museum East, Shanghai: 4.593.216
  9. Tate Modern, Londra: 4.514.266
  10. National Gallery, Londra: 4.147.544
  11. State Hermitage Museum, San Pietroburgo: 3.846.375
  12. Musée d’Orsay, Parigi: 3.785.134
  13. Museo Nacional del Prado, Madrid: 3.513.402
  14. Wawel Royal Castle, Cracovia: 3.477.951
  15. State Tretyakov Gallery, Mosca: 3.116.326
  16. National Gallery of Victoria, Melbourne: 3.018.661
  17. Museum of Modern Art (MoMA), New York: 2.830.000
  18. Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec), Città del Messico: 2.730.344
  19. M+, Hong Kong: 2.624.161
  20. Tokyo National Museum, Tokyo: 2.585.343
  21. Art Gallery of New South Wales, Sydney: 2.404.053
  22. Shanghai Museum, Shanghai: 2.387.614
  23. Rijksmuseum, Amsterdam: 2.285.503
  24. Museo Soumaya, Città del Messico: 2.247.925
  25. MMCA Seoul, Seul: 2.126.333
  26. Van Gogh Museum, Amsterdam: 1.944.409
  27. Galleria degli Uffizi, Firenze: 1.862.668
  28. Gyeongju National Museum, Gyeongju: 1.777.674
  29. National Museum of Western Art, Tokyo: 1.704.764
  30. Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo: 1.700.569
  31. Museo Reina Sofía, Madrid: 1.649.000
  32. Art Institute of Chicago, Chicago: 1.564.062
  33. National Portrait Gallery, Londra: 1.517.151
  34. Galleria dell'Accademia, Firenze: 1.492.368
  35. Somerset House, Londra: 1.488.216
  36. Musée de l’Orangerie, Parigi: 1.423.834
  37. Museo dell'Opera del Duomo, Firenze: 1.411.396
  38. National Gallery of Art, Washington, D.C.: 1.365.250
  39. J. Paul Getty Center, Los Angeles: 1.328.618
  40. National Museum of Scotland, Edimburgo: 1.310.298
  41. Palazzo Ducale, Venezia: 1.261.372
  42. Victoria and Albert Museum, Londra: 1.258.835
  43. Masp, San Paolo: 1.218.420
  44. Centre Pompidou, Parigi: 1.206.669
  45. Queensland Art Gallery, Brisbane: 1.196.262
  46. 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa: 1.144.116
  47. Royal Academy of Arts, Londra: 1.139.757
  48. National Museum of Modern and Contemporary Art, Pechino: 1.135.000
  49. The Huntington, San Marino (CA): 1.121.733
  50. Museum of Fine Arts, Boston: 1.107.509
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