Tra i 100 Musei più visitati al mondo 2025 tre italiani in top 100, Vaticano al 2° posto, primo il Louvre

Galleria degli Uffizi di Firenze – ph Roberto Serra – Iguana Press:Getty Images

Ci sono tre musei italiani e uno Vaticano tra i 100 musei più visitati al mondo nel 2025. The Art Newspaper ha stilato la lista che vede in testa il Louvre, ma al secondo posto ci sono i Musei Vaticani: "La nostra indagine annuale mostra che alcune delle istituzioni più prestigiose al mondo faticano ancora ad attrarre il numero di visitatori pre-Covid, ma c'è entusiasmo per i nuovi musei, soprattutto in regioni come l'Asia e l'America Latina" si legge nell'articolo. Si sottolinea come nonostante il passare degli anni c'è ancora un impatto Covid da tenere presente che però si attenua sempre di più.

La ricerca mostra come i musei d'arte continuino a essere molto popolari e che i maggiori musei al mondo raccolgono milioni di visitatori ogni anno. Il dato è ottimo, benché sia minore di quelli pre-pandemia, del 2019, ma si sia sempre più vicini. Mentre sei anni fa il numero complessivo di visitatori dei 100 primi musei al mondo era di 230 milioni, lo scorso anno ci si è fermati a 230 milioni, mentre nel 2020 il numero scese drasticamente a 50 milioni. Tenendo presente che ci furono mesi di contingentamento, mascherine e in alcuni Paesi, come l'Italia, anche chiusure diffuse di luoghi d'arte e aggregazione.

Guardando i dati mondiali, The Art Newspaper fa anche una panoramica continente per continente e analizzando l'Europa sottolinea che "la maggior parte dei grandi musei, soprattutto in Francia, Spagna e Italia, ha da tempo recuperato i cali legati al Covid e ora sta crescendo costantemente, registrando un numero di visitatori pressoché invariato di anno in anno". Per quanto riguarda musei a noi vicini, in seconda posizione ci sono i Musei Vaticani con 6.933.822 visitatori, dietro solo ai 9.046.000 del Louvre a Parigi, mentre in terza posizione c'è il National Museum of Korea di Seul con 6.507.483 visitatori. Ottima posizione anche per Firenze che con la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Museo dell'Opera del Duomo raggiunge i 5,3 milioni di visitatori.

Ma la quantità di visitatori non sempre è un bene, come aveva sottolineato il direttore del Prado lo scorso gennaio. Il direttore Miguel Falomir, infatti, aveva dichiarato: "Il Prado non ha bisogno di un solo visitatore in più. Ci sentiamo a nostro agio con 3,5 milioni. Il successo di un museo può anche causarne il collasso, come è successo al Louvre, con alcune sale che diventano sovraffollate. L'importante è non crollare". Ecco la classifica dei primi 50 musei d'arte più visitati al mondo nel 2025, con i dati precisi relativi al numero di visitatori per l'anno solare, estratti dal report ufficiale: