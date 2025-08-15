Testo e significato di L’amore e tu, Sal Da Vinci tenta il bis dopo Rossetto e caffè

Sal Da Vinci è tornato con L’amore e tu, una ballad pop che cerca il bis della hit Rossetto e caffè: ecco il testo e il significato dell’ultima canzone del cantautore napoletano.

È stato Rossetto e caffè a svoltare la carriera di Sal Da Vinci, almeno a livello nazionale. Che il cantautore fosse uno dei massimi esponenti della canzone di Napoli era qualcosa di noto, ma la sua fama nazionale è esplosa soprattutto grazie al successo del 2024 di Rossetto e caffè, uno dei tormentoni della stagione passata. Napoli lo conosceva bene da decenni, eppure attorno a lui c’era ancora una sorta di etichetta di “star locale”, mentre oggi Da Vinci è un hitmaker come conferma anche L’amore e tu, la canzone pubblicata pochi mesi fa, che ha l’ardo compito di bissare – o almeno avvicinarsi al – successo dello scorso anno. E pur senza quei numeri, Da Vinci si sta difendendo bene, ospite delle principali trasmissioni musicali estive.

Il testo di L’amore e tu di Sal Da Vinci

Sono ancora qua

Fermo ad aspettare

No, non finirà

Mi avveleno ogni istante

Il pensiero costante di te

Cosa non darei

Per tornare indietro

Cosa pagherei

Per averti ancora

Mille volte ancora

Io non vivo più

L’amore e tu

Sono le cose che io voglio di più

Quello che sei

Tu non lo sai

Ca’ sì t’ guard’

M’annammor’ chiù e’ te

Ovunque andrai

Io ci sarò

Se ci credi anche tu

Posso darti veramente di più

Hai ragione tu

Forse non so amare

(Quante volte lo hai dеtto stasera)

Ma rammell’ tu

Togli dal mio cuore

Io

Non vivo più

L’amore e tu

Nun so’ maj stat’ innammurat’ accussì

Nun può firnì

Si può morì

Ramm’ n’ bac’ ca’ t’ faccio capì

Ovunque andrai

Io ci sarò

Se ci credi anche tu

Nasce un nuovo sentimento

Uh

Ci soffri o no

Io non lo so

Si tu si ancor’ innammurat’ accusì

Ovunque andrai

Ricorderai

Che sarò sempre innamorato di te

Io so’ viv’ ma nun sto campann’

Tu sì o fuoc’ ca’ m’ sta bruciann’

Si na pret’ ca’ m’ port’ infonn’

Tu sì o tiemp’ ca’ sì sta fermann!

Io

Non vivo più

L’amore e tu

Sono le cose che io voglio di più

Ovunque andrai

Ricorderai

Che sarò sempre innamorato di te

Il significato di L’amore e tu

Quella di Sal Da Vinci è una ballata pop che gioca con gli stilemi dell’amore appena finito e dell’amore che ancora è pieno almeno da parte di uno dei due protagonisti. La canzone racconta l’amore che ancora resiste e si oppone alla sofferenza della fine della relazione, desiderando di poter tornare indietro: "Cosa non darei per tornare indietro, cosa pagherei per averti ancora" nonostante il protagonista sia accusato di non sapere amare con una promessa finale "Ovunque andrai ricorderai che sarò sempre innamorato di te".