Testo e significato di L’amore e tu, Sal Da Vinci tenta il bis dopo Rossetto e caffè

Sal Da Vinci è tornato con L’amore e tu, una ballad pop che cerca il bis della hit Rossetto e caffè: ecco il testo e il significato dell’ultima canzone del cantautore napoletano.
Sal Da Vinci

È stato Rossetto e caffè a svoltare la carriera di Sal Da Vinci, almeno a livello nazionale. Che il cantautore fosse uno dei massimi esponenti della canzone di Napoli era qualcosa di noto, ma la sua fama nazionale è esplosa soprattutto grazie al successo del 2024 di Rossetto e caffè, uno dei tormentoni della stagione passata. Napoli lo conosceva bene da decenni, eppure attorno a lui c’era ancora una sorta di etichetta di “star locale”, mentre oggi Da Vinci è un hitmaker come conferma anche L’amore e tu, la canzone pubblicata pochi mesi fa, che ha l’ardo compito di bissare – o almeno avvicinarsi al – successo dello scorso anno. E pur senza quei numeri, Da Vinci si sta difendendo bene, ospite delle principali trasmissioni musicali estive.

Il testo di L’amore e tu di Sal Da Vinci

Sono ancora qua
Fermo ad aspettare
No, non finirà
Mi avveleno ogni istante
Il pensiero costante di te
Cosa non darei
Per tornare indietro
Cosa pagherei
Per averti ancora
Mille volte ancora

Io non vivo più
L’amore e tu
Sono le cose che io voglio di più
Quello che sei
Tu non lo sai
Ca’ sì t’ guard’
M’annammor’ chiù e’ te
Ovunque andrai
Io ci sarò
Se ci credi anche tu
Posso darti veramente di più

Hai ragione tu
Forse non so amare
(Quante volte lo hai dеtto stasera)
Ma rammell’ tu
Togli dal mio cuore

Io
Non vivo più
L’amore e tu
Nun so’ maj stat’ innammurat’ accussì
Nun può firnì
Si può morì
Ramm’ n’ bac’ ca’ t’ faccio capì
Ovunque andrai
Io ci sarò
Se ci credi anche tu
Nasce un nuovo sentimento
Uh
Ci soffri o no
Io non lo so
Si tu si ancor’ innammurat’ accusì
Ovunque andrai
Ricorderai
Che sarò sempre innamorato di te

Io so’ viv’ ma nun sto campann’
Tu sì o fuoc’ ca’ m’ sta bruciann’
Si na pret’ ca’ m’ port’ infonn’
Tu sì o tiemp’ ca’ sì sta fermann!

Io
Non vivo più
L’amore e tu
Sono le cose che io voglio di più
Ovunque andrai
Ricorderai
Che sarò sempre innamorato di te

Il significato di L’amore e tu

Quella di Sal Da Vinci è una ballata pop che gioca con gli stilemi dell’amore appena finito e dell’amore che ancora è pieno almeno da parte di uno dei due protagonisti. La canzone racconta l’amore che ancora resiste e si oppone alla sofferenza della fine della relazione, desiderando di poter tornare indietro: "Cosa non darei per tornare indietro, cosa pagherei per averti ancora" nonostante il protagonista sia accusato di non sapere amare con una promessa finale "Ovunque andrai ricorderai che sarò sempre innamorato di te".

