Testo e significato di Grattacieli meteoriti gli angeli, Gazzelle canta l’amore che squarcia in due la notte Gazzelle ha pubblicato il nuovo album INDI che contiene anche la canzone Grattacieli meteoriti gli angeli: ecco il testo e il significato del brano. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

Oggi è il giorno dell'uscita del nuovo album di Gazzelle, INDI – lanciato ricordando Forrest Gump –, un titolo che in qualche modo riprende quello che era il genere che il cantautore romano ha contribuito a alimentare e far crescere negli ultimi anni e forse anche a farlo diventare una sorta di nuovo mainstream, grazie a un successo enorme con canzoni come Destri e Non sei tu, ra le altre. Pochi giorni fa, gazzelle ha annunciato l'uscita di questo nuovo album in cui si ritrovano la sua capacità di scrivere canzoni, la sua voce inequivocabile e le sue immagini che hanno reso le sue canzoni veri e propri cult. Succede pure per "Grattacieli meteoriti gli angeli" in cui già dal titolo si intuisce che nasce da un elenco di cose ma solo ascoltando si capirà a cosa fa riferimento. La canzone è anche stata scelta da Spotify per lanciare il nuovo New Music Friday, ovvero la playlist del venerdì sulle nuove uscite.

Il testo di Grattacieli meteoriti gli angeli

Non c'entrano i soldi

Non c'entrano mamma e papà

E non c'entrano i giorni buttati nei bar dell'università

Non c'entrano i sogni

Non c'entrano gli autobus che non arrivano mai

Se ti brucia dentro come un incendio

Se ogni notte ti viene la pelle d'oca dal freddo

Oh, oh, oh

Ma fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli, i satelliti

Squarci in due la notte, guardami che sono sotto casa tua che scalpito

E ho una canzone in testa che non so cantarti

Ma ci proverò

E non c'entra la noia

E non c'entra spostarsi in un'altra città

E non c'entra la sfiga

E non c'entra la rabbia né l'umanità

Se ti brucia dentro come l'infеrno

E se ogni notte ti manca il respiro pеr un momento

Oh, oh, oh

Ma fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli, i satelliti

Squarci in due la notte, guardami che sono sotto casa tua che scalpito

E ho una canzone in testa che non so cantarti

E fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi, i semafori

Verdi come prati, guardami che sono sotto casa tua che partirò

E ho una canzone in testa che non so cantarti

Ma ci proverò

Ci proverò

Ci proverò

Ci proverò, uoh

Non c'entrano i soldi

Non c'entrano i guai

E non c'entra la notte se non esci mai

E non c'entra New York, e non c'entra Dubai

E non c'entro neanche io, ma sei tu

Che fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi, i semafori

Verdi come prati, guardami che sono sotto casa tua che partirò

E ho una canzone in testa che non so cantarti

Ma ci proverò

Il significato di Grattacieli meteoriti gli angeli

La canzone si inserisce perfettamente nel mood cantautorale di quest'album che, in qualche modo, ripesca nelle radici di Gazzelle. E il cantautore usa l'anafora "Non c'entrano" raccontando per esclusione ciò che vuole dire, eliminando tutto ciò che non c'entra "Se ti brucia dentro come un incendio, se ogni notte ti viene la pelle d'oca dal freddo", ma è una lei che fa "crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli, i satelliti" e squarcia "in due la notte, guardami che sono sotto casa tua che scalpito e ho una canzone in testa che non so cantarti". Perché alla fine "non c'entro neanche io, ma sei tu".