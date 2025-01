Gazzelle annuncia l’uscita di INDI a fine gennaio citando Forrest Gump

video suggerito

Gazzelle ha annunciato che il nuovo album INDI sarà pubblicato il prossimo 24 gennaio: svelata anche la tracklist.

A cura di Redazione Music

Gazzelle

Gazzelle ha annunciato il suo prossimo disco, INDI (Maciste Dischi/Warner Music Italy), che uscirà il 24 gennaio. Il cantautore romano si è ritagliato in questi ultimi anni uno spazio importante nel mondo musicale italiano, partendo da quello che era il mondo indie in totale cambiamento e riuscendo a mantenersi in cima al mercato discografico italiano, grazie anche alla sua capacità di crearsi una fanbase fedele, che ama le sue canzoni e ama andare ad ascoltarlo dal vito. Per descrivere questo quinto album, arrivato dopo Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023) ha scelto un video teaser che ha lanciato sulla sua pagina Instagram.

Il video di lancio di INDI

Gazzelle si è ispirato a una famosa scena di Forrest Gump, il film con un iconico Tom Hanks protagonista, in cui Forrest corre inseguito da una folla di persone. Mentre il cantautore corre, si sente la sua voce fuori campo che recita: "Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà o come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento oppure come la forma senza forma delle nuvole quella che sembra che tra cinque minuti pioverà".

I singoli Mezzo secondo, Come il pane e Noi no

Di questo nuovo album, oltre ai due singoli di lancio, ovvero "Come il pane" e "Noi no" che danno qualche indicazione su quello che potrebbe essere, sappiamo quello che ci dice il comunicato stampa, che lo lancia così: "Come dopo un lungo viaggio, il rientro porta con sé sempre nuove esperienze, che in qualche modo arricchiscono e aggiungono qualcosa in più al nostro bagaglio, così è ‘INDI' un disco cantautorale nel senso più vero del termine. Grazie alla sua scrittura, semplice ma pregna di vita, che racchiude dentro di sé tutti gli elementi che hanno da sempre caratterizzato la musica di Gazzelle, questa volta fa un ulteriore passo in avanti verso qualcosa di straordinario".

La tracklist di “INDIE”

Gazzelle ha anche annunciato la tracklist dell'album

“Piango anche io” “Grattacieli meteoriti gli angeli” “Noi no” “Stammi bene” “Come il pane” “Da capo a 12” “Foglie” “Il mio amico si sposa” “Tutto qui” “Mezzo secondo” “Non lo sapevo”

I concerti di Roma e Milano

Gazzelle, inoltre, sarà protagonista anche di due concerti speciali, gli unici che lo vedranno impegnato nel 2025, ovvero quello del 7 giugno al Circo Massimo di Roma e quello del 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Sono due prime volte per il cantautore che esordisce in altrettanti luoghi importanti per la musica italiana, col Circo Massimo che da tempo, ormai è un punto fermo, così come lo stadio meneghino.