Testo e significato di Foglie, chiamamifaro dopo Amici canta gli ultimi della fila
Si chiama Foglie la nuova canzone di chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La canzone è il nuovo singolo che confluirà nella versione digitale del suo ultimo EP Lost & Found uscito lo scorso 6 giugno. La cantante è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione della trasmissione che le ha dato una popolarità che prima non era ancora riuscita a trovare anche per la sua giovane età: e Gori è riuscita a portare la sua idea di musica nella scuola e mantenerla anche adesso che è uscita evitando le sirene più mainstream e cercando di conservare un'attitudine più cantautorale e indie.
Il testo di Foglie di chiamamifaro
A volte puoi cadere senza far rumore,
come foglie stanche di fare ombra alle persone
non ci pensi quasi mai, tu non ci pensi quasi mai,
Cambiano colore senza che sia autunno,
io cambio i miei capelli a ogni piccolo dubbio
non mi vedi quasi mai, tu non lo vedi quasi mai
C'è il tuo vicino a casa da solo
che apparecchia ancora per due
il sole del mattino che illumina
l'ombra di tutti e mai la sua
ma il tempo non mi basta mai,
ho il telefono spento
ma non mi chiamerai
Spengo un'altra sigaretta e una candelina
sorrido sempre anche se non è sempre come prima
voglio un giorno più lento, che sia solo per me
in un mondo senza regole io cerco margherite
Non sono Kurt Cobain non spacco le chitarre
non sono un uomo ma mi metto le cravatte,
non sono rock ‘n roll ma mi piace ascoltarlo
non sono un temporale nel sole di maggio
C'è una stazione radio la notte che mi tiene compagnia
mi chiedo se si sente sola a volte mentre parla alla periferia
ma il tempo non mi basta mai,
ho il telefono spento
ma non mi chiamerai
Spengo un'altra sigaretta e una candelina
sorrido sempre anche se non è sempre come prima
voglio un giorno più lento, che sia solo per me
ma dove finiscon le foglie che cadon dai rami
che ogni settembre mi dicon che è un anno di più
io sai di pezzi per strada ne ho persi tanti
saranno dentro a una scatola …
Spengo un'altra sigaretta e una candelina
sorrido sempre anche se non è sempre come prima
voglio un giorno più lento, che sia solo per me
in un mondo senza regole io cerco margherite
Il significato di Foglie di chiamamifaro
Ma cosa significa Foglie? A cosa fa riferimento? Nella canzone, chiamamifaro fa un racconto introspettivo e malinconico di chi riesce a mantenersi calmo in un mondo che urla, che trova pace nella lentezza: "Questa canzone è per per gli ultimi della fila. Per quelli che rincorrono il tempo che li lascia sempre indietro, per quelli che in un mondo senza regole raccolgono margherite. È una canzone per quelli come me" spiega la cantante che usa metafore e immagini molto semplici ("A volte puoi cadere senza far rumore, come foglie stanche di fare ombra alle persone"). La cantautrice cerca lentezza ("voglio un giorno più lento, che sia solo per me, in un mondo senza regole io cerco margherite") ma spiega anche che si puyò andare controcorrente senza scalpitare e soprattutto va contro gli stereotipi ("Non sono Kurt Cobain non spacco le chitarre non sono un uomo ma mi metto le cravatte").