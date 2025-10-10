Testo e significato di Foglie, chiamamifaro dopo Amici canta gli ultimi della fila

Chiamamifaro ha pubblicato Foglie, la nuova canzone che arriva dopo l’EP di Lost & Found: ecco testo e significato del brano.

chiamamifaro – ph Claudia Mazza

Si chiama Foglie la nuova canzone di chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La canzone è il nuovo singolo che confluirà nella versione digitale del suo ultimo EP Lost & Found uscito lo scorso 6 giugno. La cantante è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione della trasmissione che le ha dato una popolarità che prima non era ancora riuscita a trovare anche per la sua giovane età: e Gori è riuscita a portare la sua idea di musica nella scuola e mantenerla anche adesso che è uscita evitando le sirene più mainstream e cercando di conservare un'attitudine più cantautorale e indie.

Il testo di Foglie di chiamamifaro

A volte puoi cadere senza far rumore,

come foglie stanche di fare ombra alle persone

non ci pensi quasi mai, tu non ci pensi quasi mai,

Cambiano colore senza che sia autunno,

io cambio i miei capelli a ogni piccolo dubbio

non mi vedi quasi mai, tu non lo vedi quasi mai

C'è il tuo vicino a casa da solo

che apparecchia ancora per due

il sole del mattino che illumina

l'ombra di tutti e mai la sua

ma il tempo non mi basta mai,

ho il telefono spento

ma non mi chiamerai

Spengo un'altra sigaretta e una candelina

sorrido sempre anche se non è sempre come prima

voglio un giorno più lento, che sia solo per me

in un mondo senza regole io cerco margherite

Non sono Kurt Cobain non spacco le chitarre

non sono un uomo ma mi metto le cravatte,

non sono rock ‘n roll ma mi piace ascoltarlo

non sono un temporale nel sole di maggio

C'è una stazione radio la notte che mi tiene compagnia

mi chiedo se si sente sola a volte mentre parla alla periferia

ma il tempo non mi basta mai,

ho il telefono spento

ma non mi chiamerai

Spengo un'altra sigaretta e una candelina

sorrido sempre anche se non è sempre come prima

voglio un giorno più lento, che sia solo per me

ma dove finiscon le foglie che cadon dai rami

che ogni settembre mi dicon che è un anno di più

io sai di pezzi per strada ne ho persi tanti

saranno dentro a una scatola …

Spengo un'altra sigaretta e una candelina

sorrido sempre anche se non è sempre come prima

voglio un giorno più lento, che sia solo per me

in un mondo senza regole io cerco margherite

Il significato di Foglie di chiamamifaro

Ma cosa significa Foglie? A cosa fa riferimento? Nella canzone, chiamamifaro fa un racconto introspettivo e malinconico di chi riesce a mantenersi calmo in un mondo che urla, che trova pace nella lentezza: "Questa canzone è per per gli ultimi della fila. Per quelli che rincorrono il tempo che li lascia sempre indietro, per quelli che in un mondo senza regole raccolgono margherite. È una canzone per quelli come me" spiega la cantante che usa metafore e immagini molto semplici ("A volte puoi cadere senza far rumore, come foglie stanche di fare ombra alle persone"). La cantautrice cerca lentezza ("voglio un giorno più lento, che sia solo per me, in un mondo senza regole io cerco margherite") ma spiega anche che si puyò andare controcorrente senza scalpitare e soprattutto va contro gli stereotipi ("Non sono Kurt Cobain non spacco le chitarre non sono un uomo ma mi metto le cravatte").