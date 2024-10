video suggerito

Testo e significato di E sì arrivata pure tu, la canzone di Valerio Piccolo nel film Parthenope E si' arrivata pure tu è la canzone originale nella colonna sonora di Parthenope, l'ultimo film del regista Paolo Sorrentino: qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Parthenope e Valerio Piccolo, 2024

C'era da attendere i risultati del primo weekend del box office, ma l'arrivo di Parthenope nella sfera cinematografica italiana ha già raccolto qualche record, come primo film italiano più visto del weekend e miglior esordio di un film drammatico italiano nel post pandemia. Il nuovo film del regista Paolo Sorrentino si è avvalso, anche questa volta, di una colonna sonora che ha toccato autori come Riccardo Cocciante con Era già tutto previstoa Enzo Avitabile, che ha composto Napoletana e Popularia. Ma anche Frank Sinatra, Gino Paoli e le percussioni del Trio Ternura. Tra loro, spicca anche la presenza del cantautore Valerio Piccolo, originario di Caserta, che nella colonna sonora ha inserito E si’ arrivata pure tu. Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di E si’ arrivata pure tu

E si’ arrivata pure tu

Ma je te stevo a aspetta’

doppo tanto gira’, tanto parla’ straniero

’o ssapevo ca’ fernevo cca

Je t’er’ semp’ guardato ’a luntano

Comm’ guard’ quanno nun te vuo’ fa’ vede’

Cu’ ll’uocchie miezzo ’e ddete da mano

E’ nu sentimento ca te vuo’ tene’ pe’ tte.

Stu movimento ‘e lettere

Me fa’ pensa’ a ’o mare che emoziona

E cu’ st’andamento ca pare n’onda

Me vene ’a scrivere d’ammore, dint’ a ’na canzone

L’ammore ca passa pe’ parole e note

E’ n’ammore ca se n’esce cchiù pulito

Pecche’ n’se perde pe’ ’na distrazione

pe’ nu pensiero ca se n’è fuiuto

Chist’ammore arriva e te buca ’o core

Te fa’ gira’ a capa cu st’accento

E forse è overo ca chesta è na magia

E je nun er’ capito niente

Allora è buono ca me ne so’ turnato

Addo’ tutto n’era ancora cominciato

Me pare quasi ca mo’ je parlo meglio

ca’ sti parole so’ nu poco ’cchiù ordinate

Allora è overo

Ca chesta lingua fa miracoli, nun n’era ’na bugia

Pecché giranno e po’ giranno e po’ giranno me so’ accorto

Ca so’ arrivato a casa mia

L’ammore ca passa pe’ parole e note

E’ n’ammore ca se n’esce cchiù pulito

Pecche’ n’se perde pe’ ’na distrazione

pe’ nu pensiero ca se n’è fuiuto

Chist’ammore arriva e te buca ’o core

Te fa’ gira’ a capa cu st’accento

E forse è overo ca chesta è na magia

E je nun er’ capito niente

Il significato di E si’ arrivata pure tu

E si’ arrivata pure tu è il nuovo singolo di Valerio Piccolo prodotto da Pino Pecorelli, in rotazione radiofonica dallo scorso 4 ottobre. Il brano, scelto come canzone originale per l'ultimo film di Paolo Sorrentino Parthenope, è il primo singolo in lingua napoletana per il cantautore di origini casertane. Il brano fa parte del nuovo album dell'autore dal titolo Senso e riflette sull'amore per la propria terra del protagonista, come quando la "guarda da lontano" e sull'onda dei sentimenti, le scrive una lettera. Un transfer emotivo che si trasmette alla lingua, al dialetto, che si riallinea in una nuova forma, con l'elemento magico del miracolo che diventa la connessione, l'ennesima con la pellicola di Sorrentino. Nell'intervista a Rolling Stone, l'autore ha dichiarato che, quando l'ha ascoltata il regista Paolo Sorrentino "evidentemente ci ha visto dentro una scena. Il resto è stato immediato, mi ha detto subito di lavorarci". Nel montaggio cinematografico, c'è un passaggio improvviso dalla versione chitarra e voce al pianoforte: secondo l'autore "è un bellissimo crescendo nella scena. Intendo questo, quando parlo di un regista che ha un tocco così chiaro e competente sulla musica. È il massimo che può capitare a un musicista". E infine, la musica, "l'amore ca passa pe’ parole e note" è l'amore più pulito, poiché scevro dal trascorrere del tempo, è la fotografia di un momento immortale.

La carriera di Valerio Piccolo

Valerio Piccolo, autore casertano, si è trasferito sin da giovanissimo a New York, esibendosi in circoli di cantautori come il Rockwood Music Hall, The Living Room e The Bitter End sotto la supervisione artistica di Mike Visceglia. Ha collaborato in Italia con l'autrice Suzanne Vega, di cui è stato anche il traduttore, mentre nel 2007 ha pubblicato Manhattan Sessions, il suo primo album ufficiale. Nella sua carriera, ha anche tradotto e adattato i dialoghi di circa 350 film di grandi registi, tra cui Clint Eastwood, Steven Spielberg, David Lynch, Quentin Tarantino e Roman Polański. Lo scorso 24 ottobre è uscito il suo ultimo lavoro discografico: si intitola Senso e contiene E si’ arrivata pure tu.