Testo e significato di come un bambino, Angelina Mango e la dedica ai genitori Pino Mango e Laura Valente

Angelina Mango è ritornata a sorpresa con un nuovo album dal titolo caramé: all’interno è presente il singolo come un bambino, in cui la cantante si proietta nei panni del padre Pino Mango. Qui il testo e il significato della canzone.

Angelina, via Comunicato Stampa

A 18 mesi dall'uscita di Poké melodrama e a 12 mesi esatti dall'annullamento del tour europeo, Angelina Mango è ritornata con un nuovo album dal titolo caramé. Il progetto contiene 15 canzoni più una dedica alla sua amica Elena, con una sola collaborazione in ioeio di Madame. Tra i brani presenti nel disco c'è anche come un bambino: la canzone è stata prodotta in collaborazione con E.D.D, acronimo del bassista romano Giovanni Pallotti. La canzone, come recita il comunicato stampa, è "una dedica d’amore profonda ai suoi genitori. Nasce nel suo luogo d’infanzia, Lagonegro. È un regalo a un padre che non c’è più e che non ha più potuto dedicare canzoni d’amore a sua madre". Qui il testo e il significato di come un bambino.

Il testo di come un bambino

Ti ricordi di me

Siamo stati una storia d'amore

Ti ricordi di me

Siamo stati più belli più belli di tutti quanti

E il tuo viso

È una casa in cui si nasce e poi si muore

Che si fida della vita

Del suo corso delle cose

Perché invecchiare

È solo un modo per non sentire più rumore

In che modo mi manchi stasera

Con il sorriso stampato in faccia

Con il silenzio in gola

In che modo mi manchi stasera

Come un bambino che non vuole

Non vuole più andare a dormire

Non vuole più andare a dormire

Senza di te

Mi ricordo di te

Che venivi da un altro pianeta

Più in alto della terra che non mi bastava mai

Ero certo che ci fosse qualcosa di più grande

Dentro di te

A mio modo ti amo stasera

Con il sorriso stampato in faccia

E con il silenzio in gola

A mio modo ti amo stasera

E magari ti manco stasera

Come un bambino che non vuole

Non vuole più andare a dormire

Non voglio più andare a dormire

Senza di te

Senza di te

Senza di te

Il significato di come un bambino

Come un bambino è un singolo di Angelina Mango, inserito nel suo secondo album in studio caramé, pubblicato a sorpresa nelle scorse ore. La produzione è affidata a E.D.D, nome d'arte del bassista romano Giovanni Pallotti. Nel brano, Angelina Mango si proietta nei panni di suo padre Pino Mango, prematuramente scomparso l’8 dicembre 2014, dedicando una canzone a sua moglie e madre della cantante Laura Valente.

Anche nel visual del brano, pubblicato su YouTube, compare la cantante mentre sua madre è impegnata a tagliare con delle forbicine alcuni dei suoi capelli della frangetta. Un’immagine che metaforicamente dimostra la cura del genitore nei confronti della figlia. La produzione piano e violino restituisce l'intimità di una poesia, di una dedica nei confronti della madre, una lettera d'amore postuma di Pino Mango che sua figlia Angelina sembra stia cantando/dedicando alla madre.

Nel testo viene sottolineato il sorriso e la pazienza della donna, quando Angelina Mango canta: "E il tuo viso è una casa in cui si nasce e poi si muore, che si fida della vita, del suo corso delle cose". Mentre nei versi successivi viene raffigurata l'assenza di un elemento, l'invecchiamento, che la coppia non ha potuto vivere assieme: "Perché invecchiare, è solo un modo per non sentire più rumore". L'utilizzo della figura del "bambino che non vuole andare a dormire senza di te" fotografa l'ingenuo e genuino amore nella coppia, con gli occhi del padre che quasi alla scoperta del mondo, ha davanti a sé una figura che viene da un altro pianeta, "più in alto della terra che non mi bastava mai". Il tutto avviene in un teatro silenzioso, come sottolinea in "con il silenzio in gola", ma è nell'alternarsi di "mi manchi/ti manco stasera" in cui si registra forse l'elemento di realtà in questa storia, una distanza che certifica una separazione fisica, non mentale.