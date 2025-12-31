Musica e Cultura
Te Deum, il testo in italiano e latino cantato il 31 dicembre 2025

Il “Te Deum” è l’inno cristiano in prosa con il quale Papa Leone XIV chiuderà, mercoledì 31 dicembre 2025, l’anno civile. Ecco le versioni in italiano e latino del testo del ‘400.
A cura di Vincenzo Nasto
Il "Te Deum Laudamus", che potrebbe essere tradotto in italiano con "Noi ti lodiamo, Dio" è un inno liturgico in prosa, con il quale Papa Leone XIV chiuderà, mercoledì 31 dicembre 2025, l'anno civile. Un componimento che ha attraversato la chiesa cattolica per oltre 1600 anni e che viene previsto alla fine delle Letture durante le doemniche, ma anche in occasioni di grandi importanza come ringraziamento solenne: l'elezione di un Papa, la consacrazione di un vescovo, la fine di un Concilio, ma soprattutto la sera del 31 dicembre per ringraziare Dio dell'anno appena trascorso. Secondo gli storici, si fa risalire la paternità dell'inno a Niceta di Remesiana, vescovo della Dacia (l'attuale Serbia/Romania) vissuto tra il IV e il V secolo. Sarà letto da Papa Leone XIV il prossimo 31 dicembre 2025, durante la messa dei Primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio: qui il testo del "Te Deum Laudamus" in italiano e in latino.

Il testo in italiano del Te "Deum": la traduzione letterale

Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo Sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

Il testo in latino del "Te Deum"

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem, omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis;
venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

