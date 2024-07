Sms non conteggiati, perché Geolier non avrebbe vinto Sanremo 2024 neanche con l’80% del televoto

video suggerito

Angelina Mango e Geolier durante la premiazione di Sanremo 2024 (LaPresse)

di Valerio Berra e Francesco Raiola

Ieri l'Agcom ha rivelato cosa è emerso dallo studio dei problemi che ci sono stati col televoto nella serata della finale di Sanremo 2024, spiegando che "dalle verifiche effettuate è emerso che, a fronte di un numero di voti mediante SMS contabilizzati pari a circa 3 mln, il numero di SMS effettivamente pervenuti alla piattaforma è stato di circa 9,5 milioni. Il valore in eccesso non contabilizzato è stato causato da una saturazione della capacità di elaborazione della piattaforma di televoto". Durante la serata finale del Festival, infatti, erano stati riscontrati numerosi problemi con il televoto, con l'assenza degli sms di ricezione del voto e il sospetto che non tutti i voti non fossero stati conteggiati. Il sospetto è diventato una certezza visto che è stata confermata l'incapacità di elaborazione di più elevati flussi di voti mediante SMS da parte del sistema fornito da Tim.

Tra le cose che sono emerse c'è anche che "a seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità, (TIM) ha analizzato gli SMS non contabilizzati. Rilevando che circa 4,3 milioni avevano superato il limite dei 5 voti validi, con la conseguenza che i voti potenzialmente validi e non elaborati erano pari a circa 2,2 milioni". Ma quale impatto ha avuto questa mancanza di voti sulla vittoria finale del Festival? Se quei voti fossero stati assegnati avrebbero potuto cambiare la classifica finale che ha visto trionfare Angelina Mango con "La noia", seguita da Geolier con "I p' me, tu p' te" e da Annalisa, arrivata terza con "Sinceramente"?

Facciamo un passo indietro sul regolamento di Sanremo, nella parte relativa alla votazione nella serata finale. Dopo l'esibizione di tutti gli artisti, si sarebbe ottenuta una nuova classifica ottenuta dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti". A quel punto i cinque finalisti si sarebbero esibiti nuovamente e "Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto, (ii) della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2024".

Insomma, la classifica finale sarebbe stata una media tra i risultati delle tre giurie e questa media, stando ai dati riportati dalla Rai ha visto Geolier dominare il televoto con il 60% dei voti, seguito da Angelina Mango col 16,1%, Ghali con l'8,3%, Annalisa con l'8% e Irama con il 7,5%, mentre i risultati delle altre classifiche sono stati comunicati senza lo scorporo delle percentuali di ciascun finalista. Qui di sappiamo che per quanto riguarda la Giuria della sala stampa, tv e web Angelina è prima, seguita da Annalisa, Ghali, Geolier e Irama, mentre per quanto riguarda la giuria delle radio in testa c'è sempre Angelina Mango, seguita da Annalisa, Ghali, Irama e Geolier. La media di questi risultati ha portato alla classifica finale che ha visto Angelina vincere, nonostante il divario enorme visto al televoto.

In questo caso possiamo ipotizzare almeno tre scenari. Uno logico: la distribuzione dei voti validi non contati (2,2 milioni) è simile a quella dei voti validi e contati (1,8 milioni), quindi la percentuale di Geolier non si sposta, aumentando solo la base voti. Il risultato finale non cambia. Poi c'è uno scenario assurdo: tutti i voti dispersi erano per Geolier. In questo caso Geolier avrebbe avuto il 60% dei 1,8 milioni di voti validi più tutti i 2,2 milioni di voti considerati non validi. Quindi la somma del 60% di 1,8 milioni (1,08 milioni) più i voti validi non contati, quindi 2,2 milioni avrebbe portato il rapper napoletano a 3,28 milioni su un totale di 4 milioni. La somma del totale è data dai 1,8 milioni ufficiali + 2,2 milioni voti dispersi. In questo caso la sua percentuale di televoto sarebbe stata 82% e comunque non sarebbe bastato a ribaltare il risultato finale.

In mezzo a questi due scenari c’è anche una versione di mezzo, forse la più probabile. I voti non conteggiati avrebbero aumentato la base di Gelorier, portandolo sopra il 60% ma senza toccare la soglia calcolata per assurdo dell’82%. Geolier, lo abbiamo visto, fra tutti i cantanti in gara è quello che poteva contare su una base di pubblico più fedele e soprattutto ben disposta a votarlo in finale. Anche qua il risultato non sarebbe cambiato. Insomma, nonostante i problemi al televoto il risultato finale di Sanremo 2024 non sarebbe cambiato, Angelina avrebbe vinto e Geolier sarebbe arrivato al secondo posto, il che non toglie che sarebbe interessante, comunque che dal prossimo anno la Rai comunicasse anche i voti scorporati delle giurie sala stampa, tv e web e quella della Radio, così da rendere tutta la filiera il più trasparente possibile.