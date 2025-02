Sean Diddy Combs trasportato dal carcere in ospedale: “Problemi al ginocchio”, cosa è successo

video suggerito

Sean Diddy Combs lo scorso giovedì è stato trasportato in ospedale a seguito di forti dolori al ginocchio. Independent.co.uk fa sapere che il rapper, in prigione con accuse di racket e traffico sessuale, è rientrato in cella poche ore dopo la visita.

A cura di Gaia Martino

Sean Diddy Combs è stato trasportato in ospedale lo scorso giovedì per curare una "ferita che aveva già da tempo". Independent.co.uk fa sapere che il rapper è uscito per poche ore dalla cella della prigione Metropolitan Detention Center nella quale è rinchiuso dallo scorso settembre con accuse di racket e traffico sessuale, per sottoporsi ad alcune visite legate a un presunto infortunio al ginocchio: fonti avrebbero riferito al quotidiano online che in ospedale sarebbe stato sottoposto a una risonanza magnetica prima di rientrare in carcere.

Sean Diddy Combs in ospedale per un "infortunio al ginocchio"

Sean Diddy Combs sarebbe stato trasportato in ospedale lo scorso giovedì, intorno alle 22, per sottoporsi a una risonanza magnetica. "Il ginocchio gli dava fastidio" ha fatto sapere independent.co.uk che spiega che il rapper soffre di problemi al ginocchio già da tempo, da prima che venisse arrestato. Il NYPost aggiunge che la visita in ospedale sarebbe avvenuta di sera per evitare che i detenuti o il personale del carcere facessero circolare la notizia che avrebbe potuto far "scoppiare il caos". Dopo la risonanza e i dovuti controlli, Sean Diddy Combs sarebbe subito rientrato in carcere.

I problemi al ginocchio di Diddy: nessuna rissa in prigione

Il rapper da tempo soffre di problemi al ginocchio: nel 2020 fu operato per la quarta volta alla gamba a seguito di una caduta. Nelle IG stories, si legge su PageSix, raccontò di essere un tipo "goffo e distratto" e incline alle cadute: "È sempre stato così. Questo è il mio quarto intervento in due anni. Ho subito due interventi alla rotula, ho una protesi al ginocchio e ora è la volta del quadricipite", disse. Il motivo della sua visita in ospedale sarebbe dunque legato ai problemi al ginocchio che lo accompagnano da anni: smentite, quindi, le voci che vedevano il rapper in ospedale dopo essere stato coinvolto in una rissa in prigione.