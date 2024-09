video suggerito

Sarah Toscano, il post ricordo a un anno dall'entrata ad Amici: "Non mi aspettavo tutto questo" La vincitrice di Amici 2024 ricorda su Instagram il giorno della prima puntata esattamente un anno fa riprendendo un reel pubblicato dalla pagina ufficiale del talent.

A cura di Elena Betti

È passato un anno dalla prima puntata di Amici 23, l’edizione vinta da Sarah Toscano, la diciottenne cantante di Sexy Magica. Da Amici è diventata solo Sarah, andando avanti puntata dopo puntata fino al serale e poi alla vittoria, sotto la guida di Lorella Cuccarini. Il casting della cantante andava in onda esattamente un anno fa e, in attesa della nuova edizione, la cui messa in onda inizierà questa domenica 29 settembre, Sarah riprende un video postato sul profilo social di Amici lo scorso maggio che invitava ad iscriversi ai casting. Del resto, chi meglio della vincitrice avrebbe potuto invogliare dei nuovi possibili concorrenti.

La presentazione di Sarah ai casting di Amici 23

“Mi chiamo Sarah Toscano, abito a Vigevano, ho 17 anni, suono il pianoforte e la musica classica da quando ero piccolina”, diceva presentandosi ai giudici. Dopo la prima esibizione sull’inedito Touché e sulla cover di Del Verde di Calcutta aveva conquistato sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli, ma aveva deciso di affiancarsi Lorella Cuccarini e mai scelta fu migliore per lei. Cuccarini l’ha infatti aiutata ad arrivare fino alla fine del programma e vincerlo. Nel corso delle puntate ha pubblicato diversi inediti come Viole e Violini e Mappamondo, con cui vinse la gara inediti giudicata da Ermal Meta. Subito prima della fine del programma ha poi pubblicato Sexy Magica.

Sarah su Instagram

Il ricordo del casting di Sarah

Sulle sue storie Instagram Sarah riposta il reel pubblicato sul profilo di Amici lo scorso maggio in cui vengono mostrati i momenti più importanti del suo percorso, dall’accesso al programma, alla vittoria. Sopra a queste immagini Sarah scrive: “Un anno fa ero seduta al pianoforte a cantare Del verde e Touché con una voce timidissima. Un anno fa avevo le mani che tremavano e gli occhi che cercavano di scappare da tutti. Un anno fa pensavo di essere troppo piccola per quel mondo. Un anno fa non mi aspettavo nulla di quello che sarebbe successo”. Poi conclude affettuosamente con “Ci vediamo presto”, lasciando la speranza nei fan che si interrogano su un nuovo pezzo o magari su dei concerti.

Il successo dopo la vittoria di Amici

Dopo la vittoria Sarah ha lanciato ufficialmente la sua carriera con cinque concerti in giro per l’Italia da giugno ad agosto. Le ultime apparizioni pubbliche, oltre ai concerti, sono state a Verissimo dove si è raccontata a Silvia Toffanin, e sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Chissà cosa le riserverà il futuro, di sicuro la carriera della cantante diciottenne sembra essere in ascesa.