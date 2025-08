Rissa al concerto di Sfera Ebbasta, il cantante ferma la musica e lascia il palco: “Non sapete divertirvi”

Rissa durante il concerto di Sfera Ebbasta all’Arena della Versilia al Cinquale, in provincia di Massa Carrara. Il cantante se ne è subito accorto e ha interrotto l’esibizione, lasciando poi il palco: “Siete dei babbi, non sapete divertirvi. Questo è il motivo per cui la gente non ha voglia di venire a suonare”.

Rissa durante il concerto di Sfera Ebbasta all'Arena della Versilia al Cinquale, in provincia di Massa Carrara. Nell'area sotto il palco, un gruppo di ragazzi ha iniziato a litigare animatamente arrivando a prendersi a calci e pugni in faccia verso la fine del live. Il cantante se ne è subito accorto e ha interrotto l'esibizione, lasciando poi il palco. Sui social il video del momento ripreso da alcuni presenti.

Sfera Ebbasta si accorge della rissa e ferma il concerto: "Siete dei babbi"

Lo scorso 2 agosto, Sfera Ebbasta ha fermato il concerto all'Arena della Versilia dopo aver visto una rissa sotto il palco. Alcuni ragazzi hanno iniziato a discutere e sono poi passati alle mani, arrivando a prendersi a calci e pugni in faccia. Il cantante ha interrotto l'esecuzione del suo ultimo brano e, con il microfono tra le mani, ha detto: "Per favore state fermi. Qualcuno ha deciso di rovinare l'ultimo pezzo. Questo è il motivo per cui la gente non ha voglia di venire a suonare". Il pubblico ha rumoreggiato e insultato l'artista per le sue parole, lui ha ribattuto: "Non sapete divertirvi. Ma che ca**o parti fratello, ci sono bambini e ragazzini. Siete dei babbi, ve lo dico con il cuore". Sfera Ebbasta ha così interrotto la musica e ha concluso il live prima del tempo stabilito, lasciando il palco e il pubblico.