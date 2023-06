Riccardo Muti diventa direttore emerito a vita della Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti è stato nominato direttore musicale emerito a vita della Chicago Symphony Orchestra di cui è stato direttore musicale per 13 anni.

A cura di Redazione Cultura

Riccardo Muti (foto via Facebook Chicago Symphony Orchestra)

Il Maestro Riccardo Muti, 10° direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra, ne è diventato direttore musicale emerito a vita a partire dalla stagione 2023/24 e come scrive l'Orchestra "in questo nuovo ruolo, Muti manterrà uno stretto legame con l'Orchestra per tutte le stagioni a venire". Enensimo riconoscimento internazionale per il Direttore d'orchestra italiano, una delle figure italiane più apprezzate all'estero. Il Maestro Muti è stato nominato direttore a vita subito dopo aver "guidato la Chicago Symphony Orchestra and Chorus in una commovente esecuzione della colonna sonora corale-orchestrale di Beethoven Missa solemnis", ultimo appuntamento in programma come direttore musicale.

Muti aveva assunto l'incarico nella stagione 2010/2011 e si è dimesso 13 anni dopo, come si legge sul sito dell'Orchestra: "Sono onorato di stare con i musicisti della Chicago Symphony Orchestra come direttore musicale emerito a vita – ha dichiarato lo stesso Muti in una nota -. La nostra collaborazione artistica è stata una delle grandi gioie della mia vita e ha creato profondi legami di amicizia durante i miei anni a Chicago. Non vedo l'ora di tornare regolarmente per condividere ottima musica con il pubblico in città e in tour". Muti, però, non lascerà definitivamente la guida dell'orchestra, almeno non ancora.

Per il Direttore, infatti, sono previsti alcuni appuntamenti a partire dal prossimo settembre, quando assumerà la nuova carica. In attesa che sia nominato un sostituto, quindi, Muti "dirigerà due settimane di concerti a Chicago per aprire la 133esima stagione della CSO, seguite da due esibizioni alla Carnegie Hall di New York che lanceranno la stagione il 4-5 ottobre. A gennaio, Muti guiderà la CSO in un tour europeo di tre settimane, il primo evento del genere dal 2020; sono già state annunciate esibizioni per sedi in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Austria e Italia" a cui si aggiungono sei settimane di concerti nel 2024-25 nel nuovo ruolo: "Voglio ringraziare tutti i musicisti, rimarranno nel mio cuore, ma non vi libererete di me" ha detto, scherzando.