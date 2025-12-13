Riccardo Chailly torna al Teatro alla Scala dopo il malore: “Le condizioni di salute sono migliorate”

Il Maestro Riccardo Chailly si è ripreso dopo il malore avuto nei giorni scorsi. Il direttore d'orchestra si era visto costretto a interrompere la recita del melodramma Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Stasera, sabato 13 dicembre, tornerà a dirigere il melodramma in quattro atti. In fondo lo aveva promesso: "Tornerò presto".

Il malore avuto lo scorso 10 dicembre. Il Maestro Riccardo Chailly stava dirigendo l'opera di Šostakovič. Alla fine del primo atto, ha cominciato a sentirsi poco bene. Nonostante, gli abbiano subito consigliato di fermarsi, il direttore d'orchestra ha preferito continuare. All'inizio del secondo atto, tuttavia, i suoi collaboratori hanno notato il viso del Maestro che si faceva sempre più pallido. Poi la debolezza ha preso il sopravvento. Sono intervenuti prontamente i soccorsi e Riccardo Chailly è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo. Dopo una notte in osservazione presso il centro cardiologico Monzino, è stato dimesso.

Il Maestro Riccardo Chailly torna al Teatro alla Scala dopo il malore. Il 10 dicembre, dopo essersi sentito male, aveva lasciato il Teatro alla Scala tra gli applausi e i cori dei presenti. E proprio a quel calore e a quell'affetto avrà modo di ricongiungersi nelle prossime ore. I profili social del Teatro hanno dato notizie rassicuranti su di lui: "Le condizioni di salute del Maestro Riccardo Chailly sono rapidamente migliorate dopo il malore che lo ha costretto a interrompere la seconda rappresentazione di Una Lady Macbeth di Msensk". In queste ore, la bella notizia:

