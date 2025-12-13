Musica e Cultura
Riccardo Chailly torna al Teatro alla Scala dopo il malore: “Le condizioni di salute sono migliorate”

Il Maestro Riccardo Chailly torna al Teatro alla Scala dopo il malore. Stasera, sabato 13 dicembre, dirigerà la rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk.
A cura di Daniela Seclì
Il Maestro Riccardo Chailly si è ripreso dopo il malore avuto nei giorni scorsi. Il direttore d'orchestra si era visto costretto a interrompere la recita del melodramma Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Stasera, sabato 13 dicembre, tornerà a dirigere il melodramma in quattro atti. In fondo lo aveva promesso: "Tornerò presto".

Il malore avuto lo scorso 10 dicembre. Il Maestro Riccardo Chailly stava dirigendo l'opera di Šostakovič. Alla fine del primo atto, ha cominciato a sentirsi poco bene. Nonostante, gli abbiano subito consigliato di fermarsi, il direttore d'orchestra ha preferito continuare. All'inizio del secondo atto, tuttavia, i suoi collaboratori hanno notato il viso del Maestro che si faceva sempre più pallido. Poi la debolezza ha preso il sopravvento. Sono intervenuti prontamente i soccorsi e Riccardo Chailly è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo. Dopo una notte in osservazione presso il centro cardiologico Monzino, è stato dimesso.

Il Maestro Riccardo Chailly torna al Teatro alla Scala dopo il malore. Il 10 dicembre, dopo essersi sentito male, aveva lasciato il Teatro alla Scala tra gli applausi e i cori dei presenti. E proprio a quel calore e a quell'affetto avrà modo di ricongiungersi nelle prossime ore. I profili social del Teatro hanno dato notizie rassicuranti su di lui: "Le condizioni di salute del Maestro Riccardo Chailly sono rapidamente migliorate dopo il malore che lo ha costretto a interrompere la seconda rappresentazione di Una Lady Macbeth di Msensk". In queste ore, la bella notizia:

Il Teatro alla Scala è lieto di comunicare che le condizioni del Maestro Riccardo Chailly sono migliorate e gli consentiranno di dirigere la rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk sabato 13 dicembre.

