Malore per il Maestro Riccardo Chailly, soccorso e ricoverato: interrotta Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Il Maestro Riccardo Chailly ha avuto un malore mercoledì 10 dicembre. Il direttore d’orchestra stava dirigendo la seconda recita del melodramma Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Soccorso e trasportato al Monzino, è stato ricoverato in codice giallo.

Il Maestro Riccardo Chailly ha avuto un malore ieri sera, mercoledì 10 dicembre, mentre dirigeva la seconda recita del melodramma Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Il direttore d'orchestra è stato soccorso e trasportato al Monzino in ambulanza. Mentre lasciava il Teatro alla Scala è stato salutato dallo scrosciante applauso e dai cori dei presenti. Secondo quanto sostiene AdnKronos, Chailly è stato ricoverato in codice giallo.

Cosa è successo al Maestro Riccardo Chailly. Sono giornate intense per il direttore d'orchestra che si sta occupando di dirigere l’opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del Teatro alla Scala. Secondo i primi dettagli trapelati, nella serata di mercoledì 10 dicembre Chailly si è sentito male. A giudicare da quanto raccontato da alcuni presenti, il 72enne si è sentito poco bene alla fine del primo atto dell'opera Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. I suoi collaboratori, notando che il direttore d'orchestra era pallido, hanno chiesto l'intervento di un medico. Così, gli è stato consigliato di interrompere la rappresentazione, ma Riccardo Chailly si è detto intenzionato a proseguire e ha iniziato a dirigere il secondo atto.

L'intervento dei soccorsi e l'uscita tra gli applausi. Purtroppo, nonostante la ferma intenzione di continuare, il direttore d'orchestra è stato sopraffatto dalla debolezza. È stato accompagnato fuori e gli è stato imposto di fermarsi anche se, a quanto risulta ad Adnkronos, il direttore d'orchestra intendeva ancora rientrare in scena e portare a termine i quattro atti. I soccorritori sono intervenuti prontamente e lo hanno trasportato in ambulanza al Monzino. Mentre lasciava il teatro, Riccardo Chailly è stato salutato dai presenti con applausi e lui ha risposto con un sorriso. La rappresentazione è stata interrotta.