video suggerito

Raf ricorda Irene Agostinacchio, la dedica con il brano Passeggeri Distratti: “Ci sta ascoltando” Raf a Porto Cesareo, durante il suo concerto ieri sera, ha ricordato Irene Agostinacchio, la 23enne morta a seguito dell’esplosione avvenuta nella casa vacanza in provincia di Lecce nella notte di Ferragosto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Raf ieri sera, mercoledì 21 agosto 2024, si è esibito a Porto Cesareo con il suo Self Control Tour 40th, un'occasione per rivivere insieme ai suoi fan 40 anni di successi. Si è esibito sulle note delle celebre canzoni prodotte nel corso della lunga carriera e tra queste anche Passeggeri Distratti, del 2006, che ha deciso di dedicare a Irene e Giuseppe Agostinacchio, la 23enne e il suo papà morti a seguito delle ustioni riportate nell'esplosione in casa, a Porto Cesario, avvenuta nella notte di Ferragosto. Ieri si sono tenuti i funerali della giovane e Raf, al suo pubblico, ha commentato: "Sono sicuro che ci sta ascoltando".

Le parole di Raf per Irene e Giuseppe Agostinacchio

Prima di esibirsi sulle note di Passeggeri Distratti, il cantante Raf ieri sera ha rivolto un pensiero a Irene Agostinacchio, 23enne morta dopo l'esplosione in casa a Ferragosto e i cui funerali si sono tenuti ieri. Stando a quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato al pubblico commentando: "Sono sicuro che ci sta ascoltando". Ha poi spiegato il significato del suo brano che "parla di come la vita frenetica ci porta a non notare le cose importanti, questo crea dei problemi", le parole. "Passeggeri Distratti mi fa pensare agli affetti, ai miei, a quelli di tutti, talvolta trascurati a causa della frenesia da cui ci facciamo prendere", ha concluso, si legge, prima di cantare.

L'esplosione che ha spezzato la vita di Irene e suo padre Giuseppe

Irene Agostinacchio e il padre Giuseppe sono morti a seguito delle ustione riportate nella drammatica esplosione in casa a Porto Cesareo che è avvenuta nella notte di Ferragosto e che ha distrutto la loro abitazione estiva. Ieri si sono tenuti i funerali della giovane, "generosa, buona, sempre pronta ad aiutare gli altri", così come è stata descritta da chi la amava. Il suo fidanzato 24enne, presente anche lui in casa al momento dell'esplosione, si trova ricoverato in ospedale in condizioni gravi.