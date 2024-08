I funerali di Irene, morta dopo esplosione nella casa vacanze: “Sempre nei nostri cuori”. Grave il fidanzato

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

FACEBOOK | Irene Agostinacchio

Ieri pomeriggio amici, parenti e concittadini si sono riuniti nella Spirito santo di Gravina, Bari, per salutare Irene Agostinacchio, la 23enne deceduta in seguito a un'esplosione nella casa vacanze in Puglia. Durante i funerali la ragazza è stata ricordata da chi l'amava: "Generosa, buona, trascinatrice, sempre pronta ad aiutare gli altri con i suoi ideali di unità", ha detto Vito, fratello di Irene.

"Sono passati dieci anni da quando abbiamo visto quella folta chioma per la prima volta varcare la soglia della nostra aula e da allora non ce ne siamo più separate, siamo certe che anche se non sarai più qui con noi fisicamente potremo trovare il tuo sguardo radioso nel mare che hai sempre amato e nei testi delle canzoni che ascoltavi", hanno ricordato le amiche Irene. "Porteremo con noi la tua voglia di vivere e la gioia che trasmettevi ad ognuno di noi. E quel tuo sorriso, lo ricorderemo per sempre."

Irene è morta in seguito alle ustioni dopo l'esplosione in casa a Porto Cesareo avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Era stata recuperata ancora viva dai soccorsi e ricoverata nel reparto di Rianimazione all'ospedale Perrino di Brindisi, ma non ha mai ripreso conoscenza. I medici hanno anche tentato di operarla invano. Nell'esplosone, che ha distrutto la casa vacanze, è morto anche il padre Giuseppe Agostinacchio, 58 anni. Il fidanzato, 24 anni, è stato invece ferito, al momento ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

Tanti i commenti di cordoglio anche dai concittadini. "Non ci sono parole. Tragedia che non ha alcun senso se non la fatalità a cui segue incredulità per l’immenso dolore. Sempre nei nostri cuori", si legge su Facebook. "Cara famiglia Agostinacchio. In questo momento di immenso dolore, le parole sembrano insufficienti per esprimere la nostra vicinanza. La tragica perdita del vostro caro Pippo e oggi della piccola Irene è un dolore che tocca profondamente i nostri cuori. Sappiamo che nessun gesto potrà colmare il vuoto che hanno lasciato, ma vogliamo farvi sapere che siete nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Possiate trovare la forza di affrontare questo difficile cammino, sostenuti dall'amore e dalla solidarietà di chi vi sta accanto". Il funerale del padre Giuseppe, morto la mattina del 16 agosto, è stato celebrato sabato scoro.