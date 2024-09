video suggerito

Raf in ospedale, il cantate operato per un problema alla faringe: “Sto bene, migliorerò anche il canto” Come ha mostrato la moglie Gabriella Labate su Instagram, Raf si trova ricoverato in ospedale. Il cantante si è sottoposto a un’operazione per via di un problema alla faringe e ha rassicurato i fan facendo sapere di stare bene. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elisabetta Murina

Raf ricoverato in ospedale. Il cantante, all'anagrafe Raffaele Refioli, si è sottoposto a una operazione chirurgica e su Instagram, inquadrato dalla compagna Gabriella Labate, ha raccontato cosa gli è accaduto. Si tratta di un intervento programmato da tempo per un problema alla faringe, tanto che il diretto interessato ha rassicurato i fan facendo sapere di stare bene.

Raf in ospedale, come sta dopo l'intervento

Con un video pubblicato su Instagram dalla moglie Gabriella Labate, Raf ha spiegato perché si trova ricoverato e cosa gli è accaduto. "Tutto apposto, solo un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche la prestazione del canto", ha fatto sapere il cantante ancora in ospedale dopo l'operazione e sotto anestesia. "Avevo un piccolo problema alla faringe e laringe. La sedazione ancora non è passata, però è una tecnologia avanzata e poco invasiva, tutto apposto", ha continuato, rassicurando i fan.

L'amore con Gabriella Labate

Al fianco del cantante da ormai diversi anni c'è la moglie Gabriella Labate, conosciuta nel 1987 e sposata nel 1996. Il primo incontro quando Raf si trovava a Saint Vincent per uno spettacolo e lei faceva parte del corpo di ballo. Fu amore a priva vista, come raccontò poi lo stesso cantante in un'intervista al Corriere della Sera: "Mi sono messo a provare da solo sul palco davanti alle sedie vuote. A un tratto arriva lei e si siede. Mi fissa. Mi cade la sigaretta. Mi cade lo spartito. Le stavo antipatico, credeva fossi un montato. Lì però ha capito che ero soltanto imbranato e timido, non str…. Dopo l’ho invitata a cena". Da quella volta non si sono più lasciati, a lei ha dedicato il brano Sei la più bella del mondo e insieme hanno costruito la loro famiglia. Hanno due figli, Bianca e Samuele.