Quali sono i tormentoni dell’estate 2025: Alfa domina la classifica Spotify, delude la musica latina

Alfa, The Kolors e Annalisa, 2025

La forza dirompente di un brano, soprattutto ragionando nella sua dimensione estiva, ha ottenuto negli anni sempre più strumenti di misurazione digitale. Una raccolta ben definita a tal punto da riproporre più classifiche, che se incrociate, avrebbero dato come risultato un modello di riconoscimento del "tormentone estivo". La partita, giocata su più livelli, basti pensare alla distribuzione radiofonica, Spotify, TikTok, quest'anno sembra aver formato una lista di brani, pubblicati dallo scorso maggio, in grado di definire una playlist estiva. Ciò che è autoevidente, come sottolinea Federico Pucci in quest'articolo, è la mancanza di un brano che trovi nella definizione del pubblico e non solo, il titolo di tormentone dell'estate. E anche quest'anno il restringimento di corsia sui generi in corsa per il titolo vede pop e rap contaminarsi, con poche eccezioni.

La musica latina latita, mentre dominano ancora le collaborazioni pop-rap

Secondo le previsioni di Spotify, la musica latina avrebbe dovuto esercitare una grande influenza nel pubblico italiano, se non altro per i grandi risultati ottenuti, anche nel 2025, da Bad Bunny e il suo ultimo album Debí tirar más fotos (qui puoi trovare la classifica singoli/album dei primi 6 mesi del 2025). Ma la previsione non sembra esser stata pienamente rispettata, con La Plena che non ha riscosso lo stesso successo in Italia e gli ascolti limitati a Bad Bunny. Discorso diverso invece sulle collaborazioni tra rapper e popstar: basti pensare a Rose Villain e Tony Effe, Fedez e Clara, Fabri Fibra e Tredici Pietro, oltre a Marco Mengoni, Sayf e Rkomi, senza dimenticare la coppia Elodie e Sfera Ebbasta con Yazuka. Continua la tendenza consolidata dal mercato italiano nel riproporre collaborazioni e contaminazioni tra questi due mondi, che solo l'anno scorso avevano decretato il successo di Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia.

La classifica degli streaming su Spotify: al primo posto Alfa feat Manu Chao

Per adesso, a prendersi la testa dei titoli estivi italiani nell'estate 2025 c'è sicuramente Alfa: la collaborazione con Manu Chao in A me mi piace, riedizione del classico del cantante francese Me Gustas Tu, regna con 24,2 milioni di streaming. Subito dietro di lui c'è Anna con Desolée a 14,7 e Scelte Stupide di Fedez e Clara che chiudono il podio. Subito fuori c'è un brano che sta avendo una progressione migliore, ovvero Maschio di Annalisa, arrivata a 12,4 milioni di streaming. Discorso simile per i The Kolors e la loro Pronto come va, arrivata a 6,3 milioni di ascolti sulla piattaforma.

Non sembrano aver rispettato il patto invece due collaborazioni che avevano inizialmente incuriosito il pubblico: la coppia Elodie e Sfera Ebbasta con Yazuka, ma anche Rose Villain con Tony Effe, rispettivamente a 4,7 e 3,2 milioni. Nella top 10 dei brani inseriti, c'è anche un +1: sarebbe stato impossibile estromettere dalla timeline dei brani estivi del 2025 Scialla dei Nu Genea, vicina al milione di streaming su Spotify. Ecco la lista definitiva.