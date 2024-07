Quali sono i tormentoni dell’estate 2024: la lista Spotify dice che aumentano le donne

video suggerito

A cura di Redazione Music

Spotify ha messo in fila tutte le canzoni che concorrono allo scettro di brano dell'estate, summer hit o, come siamo soliti chiamarle, tormentoni. tra maggio e agosto, infatti, le classifiche FIMI e quelle radiofoniche si riempiono di canzoni che con ritmi, tendenzialmente, allegri – ma non è sempre così – cercano di conquistare le orecchie del pubblico, di farli ballare e svagare con canzoni che hanno alcuni punti fermi: i riferimenti al mare, al viaggio e, talvolta, alle mete esotiche da raggiungere bevendo qualche cocktail. E come ogni anno i protagonisti del pop e del rap si mettono in gioco per tentare questa strada e ormai in tanti lo fanno riempendo le canzoni di collaborazioni, che possano spingere, grazie alle rispettive fanbase la canzone in cima alle classifiche.

Tormentoni e artiste

Dal listone compilato dalla piattaforma streaming svedese risulta che sono tante le artiste presenti, una cosa non scontata per quanto riguarda le tendenze della musica italiana: "La metà delle canzoni presenti nella lista, infatti, include la presenza di almeno un’artista" scrive Spotify che sottolinea pure come quest'anno stanno trovando riscontro anche canzoni internazionali: "Tra gli artisti internazionali più ascoltati possiamo trovare i latini Floyyymenor & Cris Mj, la hitmaker mondiale del 2024, Sabrina Carpenter, ma anche BILLIE EILISH, fresca di pubblicazione di uno degli album più ascoltati dell'anno nel mondo".

La lista dei tormentoni per Spotify

Spotify sottolinea il successo ottenuto da artisti e artiste come Annalisa e Olly, mentre per quanto riguarda le tematiche: "Il tema della familiarità, infine, che fa leva sul senso di nostalgia degli ascoltatori, risulta essere ancora una volta vincente, come dimostrano i successi di canzoni che si rifanno a hit del passato, come il remix di Pedro, realizzato da Jaxomy e Agatino Romero e cantato da Raffaella Carrà, Bacio di Giuda di AVA con Mida e Villabanks e I don't wanna wait nata dalla collaborazione tra David Guetta e OneRepublic". Dario Manrique, Editorial Lead Southern Europe di Spotify ha riassunto così il trend: "Si alternano artisti nazionali e internazionali; i talenti femminili sono protagonisti di almeno la metà dei brani e tornano con forza alcune delle grandi hit del passato. A dimostrazione, ancora una volta, della capacità della musica di attraversare i confini nel tempo e nello spazio".