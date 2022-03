Premio Strega 2022, ecco i 12 libri finalisti della 76esima edizione Sono stati annunciati i 12 finalisti del Premio Strega 2022 e i cinque finalisti del Premio Strega Europeo.

A cura di Francesco Raiola

Sono stati annunciati i 12 libri candidati alla LXXVI edizione del Premio Strega e della cinquina del Premio Strega Europeo 2022. la prima scrematura è stata fatta qualche settimana fa, quando sono stati presentati tutti e 74 libri presentati dagli Amici della domenica, gruppo storico della giuria del Premio. I 12 libri finalisti, però, sono stati scelti dal Comitato direttivo del premio composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine, che potevano pescare tra i 74 libri, ma anche aggiungerne altri.

Il Premio Strega è il principale premio letterario italiano, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega che lo scorso anno ha visto vincere Emanuele Trevi con il libro "Due vite" pubblicato da Neri Pozza.

Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori)

Alessandro Bertrante, Mordi e fuggi (Baldini+Castoldi)

Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskj (Rizzoli)

Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle grazie)

Davide Orecchio, Storia Aperta (Bompiani)

Fabio Bacà, Nova (Adelphi)

Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltrinelli)

Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri)

Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont (L'Orma)

Mario Desiati, Spatriati (Einaudi)

Veronica Galletta, Nina sull'argine (minimumfax)

Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi)

In occasione dell'annuncio della dozzina – che diventerà cinquina – del Premio Strega sono stati annunciati anche i cinque finalisti del Premio Strega Europeo:

Leggi anche I 20 migliori libri da regalare ad un neopapà o futuro papà: i titoli più interessanti del 2022

Elin Cullhed, "Euforia. Un romanzo su Sylvia Plath", Mondadori (trad Monica Corbetta)

Sara Mesa, "Un amore", Nuova frontiera (Elisa Tramontin)

Megan Nolan, "Atti di sottomissione", NN Edizione (Tiziano Lo Porto)

Amelie Nothomb, "Primo Sangue", Voland (Federica Di Lella)

Mikhail Shishkin, Punto di Fuga, 21lettere, (Emanuela Buonaccorsi)

"In molti dei romanzi candidati i personaggi femminili – siano di finzione o di autofinzione – disegnano una nuova geografia umana. Donne non convenzionali, estranee agli stereotipi di genere. Bambine e ragazze anomale e diverse, amiche coraggiose, mogli divorziate, madri single, madri scriteriate, ossessivamente dedite ai figli o alla propria felicità, donne non madri per desiderio di indipendenza, che fanno i conti con la loro vocazione alla libertà e alla scrittura, e con l’esercizio di professioni altamente specializzate cui fino a pochi anni fa era loro vietato l’accesso. Voci graffianti e ironiche, saggiamente malinconiche o debordanti intelligenze, che testimoniano una svolta – ci auguriamo irreversibile – nella nostra società e nella nostra letteratura" ha detto Melania G. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo del premio.