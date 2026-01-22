Phil Collins vive con un’infermiera 24 ore su 24: “Ho passato anni difficili, è andato tutto storto”

Phil Collins – ph Brian Rasic:WireImage

Phil Collins è tornato a parlare delle sue condizioni di salute che negli ultimi anni lo hanno portato a non potersi più esibire alla batteria e poi a un periodo di stop totale. Dopo la fine del suo tour coi Genesius "The last Domino?" del 2022, infatti, ha dovuto affrontare alcuni problemi significativi di salute. In questa nuova intervista, però, oltre a dare qualche aggiornamento su come vive e cosa gli è successo in questi anni, il musicista ha anche voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni, che sarebbero molto migliorate in questo lasso di tempo e addirittura starebbe pensando a nuova musica.

Nelle anticipazioni delle sue dichiarazioni a Zoe Ball, nel podcast BBC Eras che uscirà integralmente il prossimo 26 gennaio, Collins ha detto di aver vissuto "alcuni anni difficili e frustranti". Il musicista ha spiegato di avere "un'infermiera a domicilio 24 ore su 24 per assicurarsi che prenda i farmaci come dovrei. Ho avuto problemi al ginocchio. Tutto quello che poteva andare storto mi è andato storto". Collins ha avuto problemi di salute negli ultimi 15 anni, affrontando gravi danni ai nervi a causa di infortuni subiti durante il tour di reunion dei Genesis del 2007. Ha subito interventi chirurgici che a loro volta gli hanno causato la perdita di sensibilità alle dita.

Questo gli ha impedito di poter suonare la batteria, impugnare le bacchette, ma anche di tenere in mano semplicemente delle posate. A questo si è aggiunto anche un problema al piede che gli impediva di camminare senza un aiuto e infatti negli ultimi concerti si è esibito da seduto. "Posso camminare, anche se con l'aiuto di qualcuno, stampelle o altro" ha spiegato, ma prima aveva anche detto come si fosse ammalato di COVID in ospedale, con susseguente intasamento dei reni: "Tutto sembrava convergere nello stesso momento". Qualche anno fa, il batterista della band Mike Rutherford disse che era quasi immobile. Il cantante e batterista ha anche avuto qualche problema con l'alcol, ma ha specificato: "Non sono mai stato ubriaco, anche se ci sono caduto un paio di volte".

Oggi, però, spiega di essere "totalmente libero e in salute" dopo i recenti interventi al ginocchio. E ha anche raccontato di voler lavorare a nuova musica: "[Mi piacerebbe] fare un giro e vedere se c'è altra musica". L'ultimo album di inediti è "Testify" del 2002. Nel 2010 pubblicò "Goin' Back", una raccolta di cover della Motown, mentre tra il 2017 e il 2019 è stato in tournée come solista, col figlio Nic alla batteria, mentre tra il 2021 e il 2022 è stato in tournée con i Genesis. Negli anni scorsi le voci sulle sue condizioni di salute erano pessime e girò anche voce che stesse quasi morendo, notizia che fu subito smentita: Collins si stava solo operando al ginocchio.