video suggerito

Perché Settembre e Grelmos sono i protagonisti di Sanremo Giovani 2024 tra stream e critiche Settembre e Grelmos sono diventati i due protagonisti dell’edizione 2024 di Sanremo Giovani: da una parte, il cantante napoletano ha raccolto quasi 100mila stream in meno di due giorni con Vertebre. Grelmos invece, non ha ancora pubblicato su Spotify la sua Flashback. Qui la classifica degli ascolti dei brani di Sanremo GIovani 2024. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Settembre e Grelmos, via Rai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i 24 protagonisti arrivati alla fase finale di Sanremo Giovani 2024, c'è chi è già riuscito a ritagliarsi il suo spazio sulle piattaforme di streaming, conquistando un pass per la semifinale della competizione. Ma c'è anche chi, senza aver pubblicato il proprio singolo su Spotify, è riuscita a ottenere consensi e critiche per il brano portato sul palco di Sanremo Giovani. C'è anche chi ritornerà in semifinale come Tancredi, protagonista l'anno scorso con Perle. Stiamo parlando della coppia composta da Settembre, aka Andrea Settembre, e Grelmos, nome d'arte di Greta Jasmin El Moktadi. Entrambi sono riusciti a passare il turno, durante la seconda semifinale di Sanremo Giovani 2024: a farne le spese, l'ex Amici Rea con il suo brano Cielo Aperto e Moska Dunkard con Trinacria. Da una parte, Settembre sta percorrendo una strada che lo potrebbe portare tra i quarti artisti che parteciparanno al Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti. A testimoniare questo suo percorso, i numeri raccolti su Spotify dalla sua Vertebre, che in poco meno di due giorni dalla sua uscita su Spotify ha quasi raggiunto i 100mila stream. La canzone è solo dietro al quartetto formato da Rockstar di Alex Wyse, Standing Ovation di Tancredi, Amarsi per lavoro di Mazzariello e Oh My God di Mew. C'è un però, perché tutti questi brani sono stati pubblicati precedentemente: Rockstar con 200mila ascolti il 4 novembre per esempio, mentre gli altri due brani l'8 novembre e l'ultimo il 15.

Perché Settembre è uno dei favoriti alla vittoria finale di Sanremo Giovani 2024

Il cantante napoletano, legato all'etichetta Isola Degli Artisti, solo l'anno scorso aveva partecipato a X Factor, nella squadra capitanata da Dargen D'Amico. La sua esposizione, legata anche al successo della sua versione di Amandoti dei CCCP: mezzo milione di views sul canale ufficiale YouTube di X Factor. Ma anche ricondivisioni su TikTok, dove sul suo profilo ufficiale l'esibizione ha oltre un milione di visualizzazioni, mentre su Spotify la canzone ha superato i 7,7 milioni di stream. Ma non solo, perché nel 2023 ha pubblicato anche Lacrime, che ha superato il milione di stream su Spotify. La sua apparizione a Sanremo Giovani potrebbe essere il salto definitivo per la sua carriera, com'era stato Effetti Speciali per i BNKR44 lo scorso anno: la band arrivava già da collaborazioni con Tananai, Rkomi, Gaia, Madame, Ariete ed Elisa, oltre a Night Skinny e Sick Luke. La canzone, dopo Boulevard di Clara e Occhi Tristi dei Santi Francesi era stata la più ascoltata su Spotify: a un anno di distanza, il brano ha raccolto oltre 2,7 milioni di stream. E se Tancredi, con la sua Standing Ovation potrebbe superare già nelle scorse settimane gli ascolti totali di Perle, brano con cui ha partecipato lo scorso anno e fermo a mezzo milione di streaming, c'è chi è riuscita a ritagliarsi uno spazio, senza aver ancora pubblicato il suo brano su Spotify.

Perché la partecipazione di Grelmos sta facendo discutere a Sanremo Giovani 2024

Infatti, Grelmos non ha ancora pubblicato su Spotify il suo brano Flashback, che non le ha solo permesso di arrivare nei 24 partecipanti alla fase finale, ma di avere anche la meglio su Rea, ex partecipante di Amici 21. Non è l'unica artista a non aver ancora pubblicato il suo inedito di Sanremo Giovani per la fase finale della competizione, accompagnata dalla coppia Vale LP con Lil Jolie, Bosnia e Sea John. Ma Grelmos risulta anche un unicorno per il suo seguito sui social, oltre un milione di follower su Instagram: e questi numeri non sono straordinari solo in questa edizione di Sanremo Giovani, basti pensare che l'anno scorso l'artista più seguito sui social durante la finale era stato Tancredi con 349mila follower. Spaziando su tutte le piattaforme, la visibilità di Grelmos può essere paragonata solo al personaggio Grenbaud, tra i content creator più seguiti su Twitch Italia con 1 milione di follower.

La classifica degli ascolti dei brani che partecipano a Sanremo Giovani 2024

Ma c'è anche un altro aspetto che ha attirato le attenzioni del pubblico, soprattutto su TikTok, su Grelmos. Infatti, dalla prima esibizione pubblica su Rai 2, alcuni utenti su X hanno trovato delle somiglianze tra il suo brano, Flashback, e un brano del rapper americano Tory Lanez, The Color Violet. A rendere ancora più ampio lo spazio di discussione sulla similarità dei due brani, una cornice di pubblico su TikTok che conta ormai più di 2 milioni di followers. Bisognerà attendere le prossime settimane per capire se Grelmos deciderà di pubblicare il suo brano sulle piattaforme, magari a ridosso del 1o dicembre, data in cui si terrà la semifinale di Sanremo Giovani. Qui la classifica degli ascolti dei brani che partecipano a Sanremo Giovani.

Alex Wyse – Rockstar 199.475 (Pubblicato il 4 novembre)

Tancredi – Standing ovation 159.573 (Pubblicato l'8 novembre)

Mazzariello – Amarsi per lavoro 109.791 (Pubblicato l'8 novembre)

Mew – Oh my God 92.530 (Pubblicato il 15 novembre)

Settembre – Vertebre 84.916 ((Pubblicato il 19 novembre)

Selmi – Forse per sempre 42.719 (Pubblicato l'8 novembre)

Angelica Bove – La Nostra malinconia 37.993 (Pubblicato l'8 novembre)

Angie – Scorpione 17.866 (Pubblicato il 15 novembre)

Nicol – Come mare 14.994 (Pubblicato l'8 novembre)

Giin – Tornare al mare 10.996 (Pubblicato il 4 novembre)

Sidy – Tutte le volte 8.323 ((Pubblicato il 13 novembre)

Ciao Sono Vale – Una nuvola mi copre 7.918 (Pubblicato il 15 novembre)

Questo e quello – Bella balla 7.135 ((Pubblicato il 12 novembre)

Arianna Rozzo – J’Adoire 5.248 ((Pubblicato il 19 novembre)

Cosmonauti Borghesi – Aurora tropicale 4.869 (Pubblicato l'8 novembre)

OrioN – Diamanti nel fango 3.345 (Pubblicato il 4 novembre)

Dea Culpa – Nuda 2.972 (Pubblicato il 15 novembre)

Synergy – Fiamma 2.810 (Pubblicato l'8 novembre)

Rea – Cielo aperto <1.000 (Pubblicato il 20 novembre)

Moska Drunkard – Trinacria <1.000 (Pubblicato il 19 novembre)