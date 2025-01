video suggerito

Perché l'esibizione integrale di Angelina Mango con La Rondine a Sanremo 2024 è introvabile Non è più possibile osservare l'esibizione integrale di Angelina Mango durante la serata cover di Sanremo 2024, quando si era esibita con il brano del padre La Rondine.

A cura di Vincenzo Nasto

Mancano meno di due settimane al nuovo Festival di Sanremo targato Carlo Conti, un appuntamento che arriva dopo mesi di annunci, tra i concorrenti in gara e solo pochi giorni fa gli ospiti delle cover durante la quarta serata. Proprio la quarta serata del Festival, che da regolamento quest'anno non peserà sulla classifica generale della kermesse, avrà bisogno di mantenere le aspettative dopo la scorsa edizione, in grado di influenzare non solo le dinamiche dei concorrenti al Festival. Infatti ha anche permesso al pubblico la visione di esibizioni memorabili, come la cover di Rondine di Angelina Mango, tra i momenti più emozionanti di quell'edizione. La vittoria, quella sera, venne assegnata al medley portato sul palco da Geolier con il titolo Strade, in collaborazione con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio: i quattro hanno interpretato alcuni spezzoni dei brani Brivido, O' primmo ammore e Chiagne.

Dove sono finite le esibizioni integrali della serata cover di Sanremo 2024

La vittoria di Geolier, accolta dai fischi del pubblico all'Ariston di Sanremo, è invece ormai l'unica esibizione che è possibile trovare integralmente sul sito Rai Play. Infatti, non è possibile trovare sul canale YouTube Rai o sulla piattaforma Rai Play tutte le esibizioni integrali dei brani in gara durante la serata cover di Sanremo 2024. Invece sono disponibili degli spezzoni di tutte le esibizioni della serata dalla durata di un minuto sul canale YouTube Rai: nella bio, cliccando sul link che dovrebbe ricondurre all'interpretazione integrale, si viene spediti alle interviste degli ospiti in gara a Sanremo 2025. Questa scelta non permetterebbe la visione integrale proprio della cover di Rondine di Angelina Mango, un brano che avrebbe poi convinto il pubblico della bontà della scelta, premiandola 24 ore dopo come la vincitrice del Festival di Sanremo con La Noia.

Perché non è più possibile trovare l'esibizione di Angelina Mango con La Rondine di Pino Mango

Ma perché non è possibile trovare le esibizioni integrali delle serate cover, ma non solo, delle scorse edizioni del Festival di Sanremo? La scelta è principalmente giuridica, legata ai diritti d'autore. Infatti, se nei giorni del Festival di Sanremo e quelli immediatamente successivi è possibile trovare le esibizioni integrali, sia dei brani in gara, sia delle cover, spetta poi alle case discografiche decidere la distribuzione del brano in gara e/o di un progetto che lo accolga, per esempio l'album pokè melodrama per La Noia di Angelina Mango. Ma anche la possibilità di incidere la cover in gara, una scelta che coinvolgerebbe non solo l'artista, ma anche i diritti d'autore del brano presentato sul palco durante la quarta serata del Festival. Nell'ultima edizione della kermesse, tra i brani della serata cover apparsi in un progetto ufficiale, è possibile trovare Lamette di Donatella Rettore con La Sad nell'album del trio pop punk Odio La Sad.

Perché Angelina Mango ha portato la cover di La Rondine a Sanremo 2024

In quel caso, Angelina Mango reso omaggio a suo padre, Pino Mango, portando durante la serata cover La Rondine. La cantante aveva raccontato così le motivazioni che l'avevano portata a questa scelta: "Ero in studio e riflettevo sulla cover. Volevo portare qualcosa di bello e cercavo tra le canzoni del cantautorato italiano in generale, non per forza di mio padre. Stavo provando un sacco di cose e stando in studio, a un certo punto, mi è venuto in mente il fatto che io non so se tornerò mai a Sanremo nella mia vita e questa è l'occasione che ho per il momento e voglio sfruttarla al meglio. Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato in quel momento". L'esibizione di Angelina Mango, ritenuta tra le migliori della serata, aveva permesso anche a un pubblico più giovane di scoprire uno dei brani più iconici del padre, contenuto nell'album Disincanto del 2002.

L'influenza dell'esibizione di Angelina Mango sulla riscoperta di La Rondine di Pino Mango

Infatti uno degli effetti più diretti della grande viralità raggiunta dall'esibizione di Angelina Mango con La Rondine fu, il mese successivo, la certificazione FIMI di platino raggiunta dalla canzone, ma non solo. Perché già nei giorni successivi al Festival, il video originale di La Rondine si piazzò tra i 50 video musicali più visti in Italia su YouTube della settimana, aumentando di oltre mezzo milione di visualizzazioni al giorno il conteggio sulla piattaforma. Attualmente il video conta 37 milioni di visualizzazioni. Dall'altro lato, anche su Spotify la canzone aveva ottenuto una grande crescita, entrando nella top 3 della classifica Viral 50 Italia e alla 26° posizione della Top 50 Italia: un risultato non da poco se si pensa che il brano mise dietro in classifica proprio alcuni brani del Festival di Sanremo.