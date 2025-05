video suggerito

Perché l'eliminazione di Jacopo Sol è una sconfitta per la musica ad Amici 24 Jacopo Sol è stato eliminato alle porte della semifinale di Amici 24: la scelta di limitare la sua esperienza personale, ma soprattutto musicale, potrebbe averlo tradito alla fine.

A cura di Vincenzo Nasto

Jacopo Sol, via Amici 24

Sono passate solo poche ore dall'eliminazione di Jacopo Sol, a un passo dalla semifinale di Amici 24. Una scelta, quella dei giudici, che sembra aver tenuto conto di tutto il contorno, legato allo spettacolo e alla dimensione personale degli artisti al ballottaggio, e meno alla musica portata sul palco nel proprio percorso. Sì, perché Jacopo Sol, Antonia e Nicolò sono stati i tre interpreti ad aver centrato su di sé tutte le attenzioni sul canto, creando una sorta di algoritmo in cui costruire collaborazioni, sfide settimanali per aggiudicarsi la palma, momentanea, di miglior interprete. E ci sono state puntate del Serale, senza dover per forza ritornare al Pomeridiano, in cui Jacopo Sol ha dimostrato di poter esibirsi in un universo musicale anche più ampio degli altri concorrenti: tra tutte, la terza puntata, con la collaborazione con Antonia in Creep dei Radiohead. E allora perché la musica ha tradito Jacopo Sol?

Il messaggio post-eliminazione di Jacopo Sol ad Amici 24

Una prima risposta arriva proprio dal messaggio lasciato sul suo profilo Instagram alla fine della sua avventura. Dopo aver ringraziato tutti per l'avventura vissuta, da Maria De Filippi allo staff e ai giudici, senza dimenticare Francesca, c'è un messaggio che non passa inosservato: "Essere ospite in quella grande casa mi ha insegnato tanto, ma ora è tempo di tornare nella mia, dove posso camminare scalzo, senza necessariamente fare rumore". Non è necessario dover leggere tra le righe per comprendere uno dei segnali lanciati da Jacopo Sol alla fine della sua avventura: dall'utilizzo del termine "ospite" alla questione del "camminare scalzo, senza necessariamente fare rumore". La timidezza del cantante di San Severo, in provincia di Foggia, è stato uno dei temi del suo percorso all'interno del programma: non solo nelle dinamiche personali all'interno della casetta, ma alcune volte, anche nella scelta dei brani e nelle esecuzioni. Fermandosi sempre un attimo prima di lasciarsi andare, Jacopo Sol ha quasi tradotto in un messaggio il timore di sperimentare e aprirsi anche a nuove versioni di sé. Proprio nei secondi post-eliminazione aveva riferito che, dopo aver assorbito così tanto in questi mesi ad Amici, potrebbe rinchiudersi in studio per mesi.

Le ultime esibizioni deludenti, da Purple Rain a I Want To Break Free

Ma l'eliminazione di Jacopo Sol, almeno nelle ultime due puntate, potrebbe giustificarsi con due esibizioni che si sono allontanate dalla sufficienza, anche per la scelta dell'arrangiamento. Si tratta di Purple Rain di Prince nella sesta puntata, mentre nell'ultima a scoraggiare i giudici è arrivata I Want To Break Free. A questo si aggiunge la presentazione dell'inedito Estremo, forse il meno impattante dell'ultimo round di inediti che ha coinvolto i quattro concorrenti nella categoria canto di Amici 24. Un omaggio a Emeli Sandé e alla sua Heaven che racconta la risposta emotiva del protagonista alla partner di cui si è follemente innamorato. Una costruzione che sembra appoggiarsi anche alle dinamiche interne alla scuola, che lo vedevano in coppia con la ballerina Francesca Bosco, ancora in gara. A lei ha dedicato un pensiero nei momenti successivi all'eliminazione: "Grazie Francesca perchè mi hai fatto sentire al sicuro, sei stata la spalla su cui poggiarsi quando i pensieri diventavano troppo pesanti e allo stesso tempo la persona che non riuscivo a guardare negli occhi senza sorridere. Sei speciale".

Cosa rimarrà della partecipazione di Jacopo Sol ad Amici 24

E quindi, cosa rimarrà di Jacopo Sol dopo questa eliminazione? Sicuramente, a posteriori, nella sfida che ha segnato il suo ingresso e l'eliminazione di Ilan Muccino, non c'è stato un gran ribaltamento delle dinamiche all'interno della casetta. Anzi Jacopo Sol, proprio nascondendosi alcune volte nella sua musica, è apparso meno centrato nelle dinamiche televisive che il programma propone. È stato sicuramente un ulteriore banco di prova per il cantautore, che dopo esser arrivato in finale nel 2023 a Sanremo Giovani con Cose Che Non Sai, ha avuto la possibilità di riaffacciarsi al grande pubblico. Ma bisogna considerare anche l'impatto sulle sue qualità autoriali che la scuola è riuscita a imprimere: ricordiamo che Jacopo Sol ha anche firmato un brano di Giorgia dal titolo Niente Male. E se dovessimo ricordare un momento del programma? Sicuramente la sua interpretazione di Almeno Tu di Mia Martini, nella puntata del 9 febbraio, segno che la dimensione musicale è solo uno degli aspetti del talent, che poi l'ha tradito nei mesi successivi.