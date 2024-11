video suggerito

Perché le Lollipop sono virali su TikTok con il remix di Batte Forte, a 22 anni dalla pubblicazione A 22 anni dalla pubblicazione di Batte Forte, il singolo delle Lollipop al Festival di Sanremo 2002, la canzone ritorna virale grazie alla #silhouettechallenge su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

Lollipop, via TikTok

Quasi 800mila video con il suono in sottofondo su TikTok e 700mila visualizzazioni su YouTube in 11 giorni: stiamo parlando del remix di Batte Forte, la canzone presentata dalle Lollipop al Festival di Sanremo 2002. E per capire perché un brano pubblicato 22 anni fa da una band scioltasi poi nel 2005 abbia attirato una platea così importante in questi giorni, bisogna osservare la #silhouettechallenge, una coreografia ideata e realizzata su TikTok che ha riportato il brano in tendenza. Ad adattare il brano, in una nuova veste eurodance, c'è il produttore Vanni Giorgilli, anche ideatore del brano con l'altro producer Luigi Rana e con l'autore Tony Blescia. Il suo remix potrebbe superare, già nelle prossime settimane, le visualizzazioni del video ufficiale della band su YouTube, pubblicato 13 anni fa sulla piattaforma e fermo a 2 milioni. Ma come nasce Batte Forte e perchè le Lollipop sono state un elemento importante nel racconto dei primi anni 2000 della musica italiana?

Come nascono le Lollipop e l'apparizione al Festival di Sanremo con Batte Forte

È l'8 gennaio 2001 e in Italia arriva il format Popstars, un primo talent musicale condotto da Daniele Bossari e che prevedeva una prima fase di selezioni svolte da Irene Ghergo e Diego Quaglia. Le 10 protagoniste scelte poi per la fase finale avrebbero convissuto nella stessa casa per 33 giorni, riprese 24 su 24. Tra le cantanti scelte, si forma una delle prime band femminili in Italia: le Lollipop. A comporla ci saranno: Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. Il gruppo visse un primo momento di grande successo e riconoscibilità, vendendo oltre 100mila copie del suo primo singolo Down Down Down. Successivamente registrarono anche la sigla del programma Everybody Come On (Wanna Be a Popstar), composta da Max Longhi e Giorgio Vanni. Un aspetto dimenticato della trasmissione è la sua seconda edizione, in cui vinceranno le Lucky Star: tra le cantanti della nuova band ci sarà anche una giovanissima Emma Marrone, che poi parteciperà ad Amici di Maria De Filippi, vincendo anche quel talent nel 2010. Passa un anno dalla trasmissione e le Lollipop si ritrovano sul palco del Festival di Sanremo 2002, condotto in quell'edizione da Pippo Baudo e dalle attrici Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. La band si fermò solo alla penultima posizione davanti ai Timoria di Omar Pedrini. Quell'edizione venne vinta dai Matia Bazar con Messaggio D'Amore.

L'addio nel 2005 e le reunion successive

La band pubblicherà due album, Popstars nel 2001 e Together nel 2004, che però non riusciranno a costruire una base di ascoltatori in grado di far sopravvivere le cinque ragazze nel mondo della musica. Roberta Ruiu, dopo anni di assenza in TV, nel 2012 partecipò alla trasmissione Uomini e Donne. Mentre Dominique partecipò nel 2006 alla versione francese del talent show Star Academy, classificandosi seconda iniziando una carriera solista. Marcella Ovani ha fatto sporadiche apparizioni in televisione. La band si è poi riunita in due occasioni: nel 2013, senza Dominique Fidanza, parteciparono al programma televisivo su Italia 1 Che fine hanno fatto le Popstar?, incidendo anche una nuova versione del brano Ciao. Mentre una seconda reunion è arrivata nel 2017 con Ritmo Tribale, poco più che 100mila visualizzazioni su YouTube. E adesso, a 23 anni dalla formazione e a 22 anni dalla pubblicazione di Batte Forte, il remix di Vanni Giorgilli, ha trovato un nuovo territorio da esplorare grazie alla #silhouettechallenge su TikTok.