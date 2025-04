Processo Saman Abbas, il papà Shabbar: “I genitori non ammazzano le figlie. Lei era la mia luce”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

In attesa della sentenza, attesa per questa sera, del processo d'appello in corso Bologna sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa tra aprile e maggio del 2021 nelle campagne di Novellara, nell'udienza di oggi ha preso la parola Sheila Foti, avvocata che difende il padre della ragazza, Shabbar, condannato in primo grado all'ergastolo insieme alla moglie Nazia.

"Credo che Saman possa essere ritenuta la figlia di tutti noi. Mi sono chiesta se accettare questa difesa, e quando ho avuto il primo colloquio con Shabbar, lui mi ha detto: ‘Un padre e una madre, con la P e la M maiuscola, non ammazzano le figlie. Lei era la mia luce" ha detto l'avvocata.

Nel corso della sua arringa, Foti si è anche soffermata sulla figura del fratello di Saman, sostenendo che "come testimone oculare non è assolutamente credibile", e ricostruendo quello che accadde la sera del delitto, ha affermato che quel giorno la ragazza "disse che quella sera sarebbe andata a prenderla un'amica". In seguito, ha aggiunto la legale, "sono state trovate tracce biologiche di una donna sui semi di zucca nel luogo dove è stata uccisa Saman. E se avesse avuto appuntamento con qualcuno, e questo qualcuno fosse stata una donna?". Infine, concludendo la sua arringa dopo due ore e un quarto, Foti ha dichiarato che "i genitori non sapevano nulla" di quanto accaduto, "certamente non Shabbar", e si è detta convinta che "il ricordo di Saman debba andare oltre la ricostruzione del delitto d'onore: se vogliamo darle giustizia dobbiamo ricostruire quello che è veramente successo".

Nel processo sono imputati, oltre ai genitori di Saman, lo zio Danish Hasnain, che in primo grado è stato condannato a 14 anni, e i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz, assolti in primo grado. Per tutti e cinque la Procura generale bolognese ha chiesto l'ergastolo. L'udienza sta proseguendo con l'arringa di Luigi Scarcella, difensore di Nomanulhaq Nomanulhaq. Al termine sono previste dichiarazioni spontanee di Nomanhulaq e dell'altro cugino imputato, Ikram Ijaz, poi la Corte potrebbe ritirarsi per la sentenza.