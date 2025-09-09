Saman Abbas, la sentenza di ergastolo ai genitori: “Sostennero determinazione del clan familiare di ucciderla”

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha fornito le motivazioni della sentenza con la quale il 18 aprile scorso furono condannati all’ergastolo i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. In quel frangente anche lo zio fu condannato a 22 anni. “I genitori non si opposero alla determinazione del clan familiare di uccidere la 18enne. Non sono esecutori materiali, ma hanno avuto un ruolo nell’organizzazione del delitto”.

Saman Abbas

Sono state rese note poco fa le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna che lo scorso 18 aprile ha condannato all'ergastolo i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne uccisa perché si era opposta a un matrimonio combinato. Allo zio Danish Hasnain, invece, erano stati dati 22 anni di reclusione.

Secondo i giudici, i genitori di Saman non si sarebbero opposti al "volere del clan familiare di uccidere la 18enne", inducendo perfino la ragazza a uscire di casa nel momento previsto per l'esecuzione. La giovane, si legge nella sentenza, è stata indotta a percorrere la strada a margine del quale la aspettavano i suoi carnefici. I genitori, per questo, sarebbero stati autori del delitto, seppur non esecutori materiali.

In 450 pagine, la Corte ha escluso che l'esecutrice materiale dell'omicidio di Saman possa essere stata la madre Nazia perché, dopo aver raggiunto il marito, è tornata da sola davanti casa dopo solo 53 secondi. Saman sarebbe stata lasciata con i suoi carnefici e l'esiguità di tale lasso temporale, oltre che l'aspetto composto e ordinato di Nazia, indicano che in quegli istanti la 18enne stava lottando per la vita contro i suoi assassini materiali. Tra questi, secondo quanto scrive la Corte, non vi sarebbe stata la madre.