“La buca scavata da zio e cugini, dicevano che era in paradiso”: torna a parlare il fratello di Saman Abbas Ali Heider, fratello di Saman Abbas, al processo d’appello: “Prima ero traumatizzato e non avevo manco le forze di parlare, avevo paura” ma poi “ho deciso a parlare per la giustizia”. “Quando chiedevo di mia sorella, mio zio e i miei cugini mi dicevano che era in paradiso”, ha detto in aula. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

Lo zio Danish al processo d'appello per l'omicidio di Saman Abbas

È ricominciato oggi nell'aula della corte d'Assise e d'appello di Bologna il processo per la morte di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana uccisa a 18 anni a Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2022. Dopo la prima testimonianza della settimana scorsa oggi è tornato di nuovo in aula il fratello della vittima, Ali Heider, che all'epoca dei fatti aveva 16 anni.

La sua è una testimonianza importante che potrebbe portare a nuove condanne nel processo d’appello: ricordiamo che in primo grado sono stati condannati all’ergastolo i genitori di Saman – Shabbar Abbas e Nazia Shaheen -, è stato condannato a 14 anni lo zio della ragazza, Danish Hasnain, mentre i due cugini sono stati assolti.

Le ultime immagini di Saman Abbas coi familiari

Ali Heider ha ricostruito i giorni precedenti alla scomparsa della sorella e in più passaggi della sua testimonianza ha parlato dei due cugini Ikram e Nomanhulaq, oltre che dello zio Danish. "Ho visto la buca in cui era stata seppellita Saman sui giornali”, ha ad esempio raccontato rispondendo alle domande del pg Silvia Marzocchi che gli ha chiesto chi avesse scavato quella fossa dove dopo mesi dal delitto è stata ritrovata Saman. Chi l’aveva scavata? Secondo il fratello, appunto lo zio e i due cugini.

Il presidente della Corte, Pasquale Domenico Stigliano, gli ha chiesto come facesse a saperlo e il ragazzo ha spiegato che un giorno era andato "con lo zio Danish davanti al negozio di Bartoli” (l'azienda per la quale lavoravano i familiari di Saman), e lo zio poco dopo lo aveva rimandato a casa, spiegandogli che lui e i due cugini dovevano "andare a fare un lavoro di pulizia dei tubi", chiesto dalla moglie del titolare e, alla sua richiesta di andare con loro, gli aveva risposto: "No, cosa vieni a fare? Vai a casa a fare il Ramadan”. Una risposta che avrebbe fatto credere al ragazzo che c’era qualcosa che non andava.

Nazia Shaheen in tribunale per il processo per l'omicidio della figlia Saman – Foto Maria Elena Gottarelli

Il giovane ha quindi raccontato di aver chiesto più volte ai cugini Ikram e Nomanhulaq e allo zio dove era finita Saman e che spesso loro gli dicevano di stare zitto mentre lui piangeva. Finché una volta "mi hanno risposto che non me lo potevano dire, ma che non mi dovevo preoccupare perché là dov'era stava bene, che era in paradiso”.

"Prima ero traumatizzato e non avevo manco le forze di parlare, avevo paura" ma poi "ho deciso a parlare per la giustizia”, così ha quindi spiegato le ragioni per le quali ha deciso di collaborare e raccontare tutto quello che sapeva sulla scomparsa di Saman Abbas. "Mio papà mi diceva di non parlare dei cugini, mi diceva ‘almeno quelli che si sono salvati lasciali fuori'" e "tutti comunque dicevano di non parlare, i miei genitori, i miei parenti, mia zio", ha raccontato al processo.