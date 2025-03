Saman Abbas, il fratello testimone al processo: “Voglio vedere i miei genitori ma solo dopo l’udienza”

video suggerito

“Voglio vedere i miei genitori, ma solo dopo aver testimoniato”. Lo ha fatto sapere tramite il suo avvocato, Angelo Russo, il fratello di Saman Abbas, Alì Heider, che oggi è chiamato a testimoniare proprio contro i suoi familiari, accusati dell’omicidio della 18enne pachistana, uccisa il primo maggio 2021 a Novellara.

Al banco degli imputati nel processo d’appello a Bologna ci sono il padre di Saman, Shabbar Abbas, e la madre Nazia Shaeheen, entrambi condannati all’ergastolo in primo. Ma c’è anche lo zio Danish Hasnain, già condannato a 14 anni e i cugini assolti in primo grado, che ora proprio grazie alla testimonianza di Heider rischiano la condanna.

Il giovane, minorenne all’epoca dei fatti e oggi 21enne, ha chiesto di poter deporre protetto da un paravento in modo da evitare ogni contatto visivo coi familiari fino alla fine dell’udienza e di poter interagire con loro solo dopo. La Corte ha accolto la sua richiesta. La sua è una testimonianza molto faticosa, lenta e piena di "non ricordo". A un certo punto l'udienza è stata sospesa perché il ragazzo si è interrotto sulle domande riguardanti la sera in cui Saman è morta.

All’inizio dell’udienza è stato proiettato un video di 40 minuti che mostra le immagini in sequenza dei momenti dal 29 aprile al primo maggio 2021 che hanno preceduto la morte di Saman Abbas. Immagini prodotte dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola in cui lavoravano i familiari della giovane. Il filmato è stato realizzato dagli inquirenti con l’obiettivo di rendere più chiara la dinamica del delitto, dimostrare la premeditazione e il coinvolgimento dei cugini e mostra le figure dei genitori e dello zio fare avanti indietro dall’azienda agricola in cui lavoravano alle serre circostanti. Lo zio ha una pala in mano.

Viene anche mostrato il momento in cui, il 30 aprile, il padre di Saman telefona a più riprese a suo fratello Danish, e quello in cui Saman raggiunge la madre, Nazia in uno stradello. La donna oggi è comparsa in aula a volto scoperto avvolta in un velo e una tunica rosa pallido. Dopo la pausa in cui la Corte si è ritirata per decidere sull’acquisizione del video, è attesa la deposizione di Alì Heider.

Fu proprio la sua testimonianza ad essere decisiva per incastrare i familiari di Saman, ma le sue dichiarazioni vennero escluse perché il ragazzo era indagato in un procedimento parallelo. In seguito la procura dei minori di Reggio Emilia ha archiviato l’indagine per sequestro di persona, escludendo anche che il ragazzo fosse indagabile per concorso in omicidio. Dopo la pausa il giudice ha stabilito che l’utilizzabilità del filmato è limitata alle immagini già utilizzate nel processo in primo grado. Sono escluse le grafiche e le immagini non a disposizione del primo giudice.