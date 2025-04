video suggerito

Lady Gaga porta nel mondo un rito religioso calabrese: video virale su TikTok e fan impazziti Lady Gaga ha repostato su TikTok un video che rappresenta l'Affrontata, facendo diventare virale questo rito religioso di Vibo Valentia.

A cura di Redazione Music

Lady gaga e l'Affrontata

È bastato un semplice repost su TikTok di Lady Gaga di un rito religioso pasquale, l'Affrontata, che si è svolto a Vibo Valentia per far impazzire fan italiani e internazionali. La popstar, che ha origini italiane, dal momento che il nonno emigrò da Naso, in provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti d'America nel 1908, ha sempre grande attenzione alla Cultura del nostro Paese e nello specifico ha voluto condividere coi suoi follower su TikTok le immagini di un rito religioso, una clip di pochi secondi che riprende il carro della Madonna a cui viene tolto il manto nero del lutto per la morte del figlio Gesù Cristo, svelando quello turchese a simboleggiare la gioia per la resurrezione.

Il video del rito di pasqua postato da Lady Gaga

Il video ripostato dalla cantante, che ha quasi raggiunto i 3 milioni di visualizzazioni, non dà alcuna indicazione su quale sia questo rito né dove si sia svolto, ma a colpirla sarà stato il fatto che chi l'ha creato, originariamente, lo abbia distribuito con Abracadabra – penultimo singolo della cantante, tratto dall'ultimo album Mayhem – come sottofondo. Un riferimento non casuale, visti i link che la cantante e quest'album hanno con un certo tipo di ritualità non sempre religiosa, certo, visti anche i riferimenti a streghe e magia che diventano strumenti di resistenza, come ha scritto Lorena Rao su Fanpage.it.

Che cos'è il rito dell'Affrontata

Nel video, che dura pochi secondi, non si riconoscono né il luogo né il rito, ma subito nei commenti in tanti si sono ritrovati a spiegare ai tantissimi commenti – soprattutto internazionali – di cosa si trattava, ovvero il rito dell'Affrontata che si ripete sempre nella settimana Santa e che mescola fede, folklore e comunità in un evento che si ripete da secoli, visto che va avanti dal Medioevo. Il momento principale, che è anche quello che si vede nel video, si chiama "sbilamèntu", ovvero proprio la caduta del velo nero indossato dalla madonna, che scopre quello azzurro che simboleggia la gioia per la Resurrezione di Cristo. Una pubblicità inattesa per Vibo Valentia, che non poteva aspettarsi vetrina più importante.