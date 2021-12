Oltre 200 opere rubate sono state restituite ai musei italiani dagli Usa Gli Usa hanno restituito all’Italia oltre 200 opere d’arte trafugate e vendute illegalmente. Gli oggetti del valore di 10 milioni saranno restituiti ai musei del Paese.

A cura di Redazione Cultura

Oltre 200 opere trafugate negli anni e finite nei musei americani tornano in Italia, da dove sono state, appunto rubate. Sono 201 opere, per la precisione, le opere antiche di valore che negli ultimi decenni erano state rubate e vittime di commercio illegale che tornano in Italia in questi ultimi giorni del 2021 per un valore totale di circa 10 milioni di euro come riporta l'Associated Press che fa riferimento a una conferenza stampa in cui sono stati dati maggiori dettagli sull'operazione.

È stato il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) a farsi carico dell'operazione e stando a quanto spiega il comandante Roberto Riccardi "sono pezzi che fanno riferimento alle civiltà del nostro passato che, oltre al valore economico, hanno un grande valore artistico". Le 200 opere facevano parte di un gruppo di migliaia di opere d'arte recuperate da un'operazione che ha preso di mira anche trafficanti in Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Germania. Per adesso sono 161 le opere restituite all'Italia mentre le restanti 40 per ora sono in mostra al Consolato Generale d'Italia a New York fino a marzo 2022

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini, presente alla conferenza stampa ha assicurato che "queste opere non finiranno, come è successo tante volte in passato, tutte in un unico grande museo" ma che saranno restituite ai luoghi in cui sono state rubate così da essere esposte lì. "Questa è una grande operazione di ritorno a casa delle opere d'arte che aggiungerà valore al nostro straordinario Paese. Sono opere d'arte di assoluto rilievo che attireranno le persone in quei luoghi e quei territori". Tra queste ci sono 96 pezzi che erano parte della collezione del Museo Fordham di arte greca, etrusca e romana, tra cui antiche ceramiche e anfore, una statua in terracotta titolata risalente al IV secolo aC sequestrata da una galleria di New York, e sei oggetti restituiti dal Getty Museum, tra cui un grande vaso etrusco in ceramica.