Olly risponde alla polemica per la tovaglia imbrattata cantando Depresso Fortunato: “Ho versato un po’ di vino”

Dopo oltre un mese, Olly risponde alla polemica scatenata con la foto della tovaglia imbrattata che circolò dopo una serata del cantante trascorsa con gli amici. Al concerto di ieri sera, cantando Depresso Fortunato, ha dichiarato: “”Il paese era incazzato, perché ho versato un po’ di vino”.
A cura di Gaia Martino
Immagine

Un mese dopo la vicenda della tavola imbrattata di cibo e vino, Olly rompe il silenzio. Il cantante a inizio agosto fece molto discutere per una serata trascorsa con gli amici in un ristorante, terminata con una tavola devastata, macchiata di vino rosso, depositaria di bottiglie rovesciate e mozziconi di sigaretta. Fu criticato e definito irrispettoso nei confronti di chi quel tavolo l'avrebbe dovuto poi pulire, ma Federico, nome all'anagrafe di Olly, non rilasciò alcun commento a tal proposito. Ha deciso di riaprire l'argomento ieri sera, durante l'esibizione sulle note di Depresso Fortunato.

Cosa ha detto Olly sulla tavola imbrattata

Cantando Depresso Fortunato, l'ultimo suo successo, all'Ippodromo Snai San Siro di Milano dove ha tenuto il concerto ieri sera, Olly ha tirato in ballo la vicenda del tavolo imbrattato risalente a un mese fa. Ha modificato uno dei versi iniziali del suo testo, sminuendo le condizioni in cui insieme ai suoi amici, ha lasciato la tavola del ristorante. "Il paese era incazzato, perché ho versato un po' di vino" sono state le sue parole seguite dall'urlo delle fan.

Immagine

La cover di Depresso Fortunato è una tovaglia macchiata

Olly aveva mostrato in un post su Instagram, con un video, la serata trascorsa con gli amici durante la quale hanno cantato insieme Depresso Fortunato – la canzone che sembra ripercorrere il mood della loro serata – sbattendo bottiglie sul tavolo, in piedi sulle sedie. Attorno a una chitarra, si sono divertiti insieme a intonare le parole della canzone la cui cover è proprio una tovaglia "vissuta", sporca di vino. Nonostante le aspre critiche che avevano scatenato le condizioni della tavola al termine della loro serata, Olly non aveva proferito parola. Ha deciso di farlo durante il suo concerto ieri sera, nella prima apparizione in pubblico dopo la vicenda, sminuendo però il contenuto della polemica.

@jolly_tuttavita

♬ Depresso fortunato – Olly & Juli

