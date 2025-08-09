“Olly, che maleducato!”, polemiche per una tovaglia imbrattata: la foto sembra la cover di Depresso fortunato

Olly è al centro di una polemica social per le condizioni in cui, assieme a degli amici, ha lasciato un tavolo, con una tovaglia imbrattata di cibo, vino e sigarette. Tanti i tweet di indignazione per quella che sembra la replica della cover della sua canzone Depresso fortunato.

Olly e la tovaglia incriminata

Olly è al centro delle polemiche per le condizioni in cui avrebbe lasciato una tovaglia durante una cena. La serata dovrebbe essere quella per la festa di compleanno di Jvli che avrebbe preso una piega inaspettata soprattutto per il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e uno dei cantautori più amati di questi ultimi anni, quelli della sua esplosione. Una serata che lo stesso Olly ha impresso sui suoi social, dove appare un video in cui canta Depresso fortunato, canzone uscita a maggio e che ha come cover quasi uno spin off delle foto che stanno indignando tantissimi sui social.

La festa e l'indignazione sui social

Giovedì 7 agosto, infatti, era il compleanno del suo produttore di fiducia, colui che assieme al cantante di Balorda Nostalgia ha costruito questa carriera fulminante che quest’anno li ha portati alla vittoria sul palco dell'Ariston, se non in maniera inaspettata quantomeno bruciando un po’ le tappe di una carriera giovanissima ma che aveva conquistato già qualche traguardo importante (come l’esordio in testa alla classifica FIMI degli album). Sui social da ore girano tantissimi commenti indignati per quello che è il risultato della tavolata che Olly, Jvli e qualche decina di amici hanno tenuto l’altra sera per festeggiare il compleanno.

Olly criticato per una tovaglia imbrattata

La foto incriminata è quella di un tavolo lasciato in pessime condizioni, completamente sporco di vino, cicche di sigarette e avanzi di cibo. Insomma, una tovaglia completamente rovinata, alla fine di una serata di festa. Sui social si è scatenata un po’ di indignazione soprattutto per quello che secondo molti utenti quella tovaglia rappresenterebbe, ovvero mancanza di rispetto per chi lavora e per chi dovrà pulire tutto. Nelle scorse ore erano stati postati alcuni video che mostravano una serata goliardica tra amici, con canzoni, schitarrate, cibo e sigarette – chi segue Olly sa -, insomma, ragazzi che si divertono e festeggiano un compleanno in piena estate.

Olly e la cover di Depresso fortunato

Quello che è stato il risultato di questa goliardia, però, ha portato una shitstorm social – in particolare su X (l'ex Twitter) – nei confronti del vincitore del Festival, il volto più noto tra le persone presenti. La foto del tavolo ha scatenato commenti indignati che sottolineavano soprattutto la mancata cura nei confronti di chi avrebbe dovuto pulire e non pochi improperi al cantante e alla comitiva. "Non ci vedo divertimento ma pura maleducazione" scrive un utente su X. Tra questi, però, c'era anche chi sottolineava che capita durante una serata goliardica e che quella tovaglia non rappresentava niente di che.

La cover di Depresso fortunato è una tovaglia imbrattata

E probabilmente lo pensa anche Olly che ha tranquillamente postato un video di quella serata tra amici in un carosello sul suo profilo Instagram, in un carosello in cui racconta la sua estate. Nel video, in bianco e nero, si vede un gruppo di ragazzi – uno di loro con una chitarra – che canta Depresso fortunato, la canzone che il cantautore ha pubblicato a sorpresa lo scorso maggio, un inedito presentato in anteprima durante la leg primaverile del "Lo rifarò, lo rifaremo tour". E sembra che il gruppo di ragazzi abbia quasi voluto replicare gli effetti della cover della canzone che rappresentava proprio una tavola nelle stesse condizioni di quella vista nei video.

Anzi, sembra proprio che tutta la serata ripercorra un po' il mood della canzone della cover, come se il gruppo avesse voluto replicare il mood del brano. La nota stampa, infatti, sottolineava: "Come ricordato dalla messa in scena sul palco, in Depresso Fortunato ci sono i bicchieri, le risate degli amici, i pugni sul tavolo, le chiacchiere seduti a tavola" e in più spiegava come chitarra e voce erano lì ad accompagnare "un racconto che unisce malinconica ironia e desiderio di fuga, riflessioni intime e dubbi esistenziali, il tutto in un’atmosfera folk che richiama le radici cantautorali genovesi". Per adesso Olly non ha ancora risposto alle critiche.