Nuove accuse contro Sean Diddy Combs: "Ha stuprato uomini e donne minacciandoli di morte e ha abusato di un minore" Nuove gravissime accuse nei confronti di Sean Diddy Combs. Sei nuove persone hanno intentato una causa contro il rapper. Le accuse da cui dovrà difendersi sono di avere stuprato due donne e di avere aggredito sessualmente quattro uomini di cui un minore.

A cura di Daniela Seclì

Continuano le accuse nei confronti di Sean ‘Diddy' Combs. Lunedì 14 ottobre sono state intentate nuove cause contro di lui, sei persone lo hanno accusato di avere "stuprato delle donne, di avere aggredito sessualmente degli uomini e di avere molestato un ragazzo di soli 16 anni", dunque minorenne. Lo riporta The Independent. Il processo avrà inizio il 5 maggio 2025.

Sei persone accusano P. Diddy, nuove cause intentate contro di lui

L'identità di chi ha mosso nuove accuse nei confronti del rapper e produttore discografico è stata protetta dall'anonimato. Al momento infanti le cause legali sarebbero attribuite a due donne identificate come Jane Does e quattro uomini identificati come John Does. Secondo i loro legali sarebbero almeno 100 le presunte vittime di Puff Daddy che starebbero valutando se intraprendere azioni legali contro di lui.

Di cosa è accusato Sean Combs

The Independent riporta i dettagli delle accuse mosse dalle sei persone che in queste ore si sono rivolte alla legge. Uno degli uomini che hanno intentato una causa contro di lui sostiene che, nel 1998, quando aveva solo 16 anni, era a una delle feste di Sean Combs per farsi consigliare come sfondare nel mondo della musica. All'improvviso, il rapper gli avrebbe ordinato di calarsi i pantaloni, dicendogli che era un rito di passaggio per diventare una star della musica. Poi gli avrebbe "accarezzato i genitali". L'uomo sostiene di avere assecondato la richiesta perché aveva paura e provava una forte ansia al cospetto di Combs. Solo dopo aver metabolizzato l'accaduto si è reso conto di aver vissuto una molestia sessuale.

Una delle donne che hanno accusato Combs, riporta fatti che sarebbero avvenuti nel 2004. Secondo quanto denuncia, Sean Combs avrebbe invitato lei e un'amica in una stanza d'hotel dicendo loro che avrebbe organizzato una festa. Poi, avrebbe dato loro da bere e gli avrebbe chiesto di assumere cocaina. Poi, l'avrebbe stuprata e avrebbe costretto anche l'amica di lei a compiere atti sessuali: "Ha detto che le avrebbe uccise entrambe se non avessero obbedito agli ordini", scrive The Independent.

Un'altra donna sostiene di essere stata aggredita e stuprata da Sean Combs in bagno mentre erano a una festa. Il rapper l'avrebbe invitata ad andare in bagno con lui per parlare, poi avrebbe iniziato a baciarla e quando la donna si è ritratta, avrebbe sbattuto la sua testa contro il muro. La donna, nonostante sia caduta, avrebbe tentato ancora di scappare. Combs l'avrebbe colpita di nuovo e poi stuprata. Dopo la violenza le avrebbe detto: "È meglio che tu non dica niente a nessuno o sparirai".

Un uomo sostiene che dopo avere bevuto da un bicchiere che gli avrebbe passato P. Diddy, si sarebbe sentito male. Il rapper, allora, lo avrebbe spinto in macchina e avrebbe abusato sessualmente di lui. Anche un altro uomo sostiene di essere stato aggredito sessualmente dal produttore discografico dopo avere bevuto una bevanda offerta da lui.