Morto lo scrittore Javier Marías, autore de “Gli innamoramenti” e “Berta Isla” Muore a 71 anni lo scrittore Javier Marías, premiato con diversi riconoscimenti internazionali in carriera.

A cura di Andrea Parrella

Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías, aveva 71 anni. La notizia è giunta in queste ultime ore. Lo scrittore, giornalista e saggista, ma anche traduttore, era nato a Madrid, 20 settembre 1951. In Italia era pubblicato da Einaudi e la sua uscita più recente, il romanzo Tomás Nevinson, dava seguito alle vicissitudini del coprotagonista del precedente libro, Berta Isla.

In carriera ha pubblicato diversi libri di successo negli ultimi decenni. Tra questi si ricordano I territori del lupo (romanzo d’esordio del 1971; in Italia arrivato nel 2013), Il secolo (uscito in Spagna nel 1983, pure tradotto nel 2013), i racconti Mentre le donne dormono (1990; in Italia nel 2014), Tutte le anime (1989, in italia nel 1999), sulla sua esperienza di insegnamento a Oxford, romanzo che l’ha fatto conoscere a livello internazionale; e ancora Un cuore così bianco (1992; in Italia nel 1996), Gli innamoramenti (2011; in Italia nel 2012), Così ha inizio il male (2014; in Italia nel 2015) e Berta Isla (2017; in Italia nel 2018).

Figlio del filosofo spagnolo Julián Marías, lo scrittore aveva trascorso parte della sua vita negli Stati Uniti, dove il padre insegnava. Appassionato ed esperto di Letteratura inglese, in cui si è laureato, ha lavorato come insegnante e traduttore, collaborando con molte testate. Ha insegnato anche letteratura spagnola in Gran Bretagna, sia alla Oxford University che in Massachussets, al Wellesley College,

Nel corso della sua carriera Marías ha ricevuto doversi importanti riconoscimenti internazionali tra cui il Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, il premio Rómulo Gallegos, il Prix Femina Etranger; nel 2011 aveva ricevuto inoltre il Premio Nonino.