“Mi hai aiutato a sopravvivere al cancro”, Will Smith accusato di avere usato AI per il video di un suo concerto

Based on a true story di Will Smith ha segnato il ritorno dell'attore, cantante e produttore televisivo sulle scene musicali. Un progetto che raccoglie un'eredità pesante, quella di Lost and Found, che conteneva all'interno del suo progetto nomi del calibro di Mary J. Blige, Snoop Dogg e Robin Thicke. Il nuovo album ha dato la possibilità a Smith di ritornare anche con un tour europeo, omonimo del progetto, che è partito in Francia lo scorso 31 luglio al Positiv Festival di Orange, e che ad agosto è arrivato anche nel Regno Unito, in Svizzera e in Spagna. Proprio in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, un ringraziamento ai fan accorsi ai suoi concerti, alcuni fan hanno notato alcuni dettagli in immagini del pubblico. Visi molto levigati, una nitidezza anche di alcuni cartelloni alzati al cielo dal pubblico, che hanno portato i fan a credere all'utilizzo dell'AI nella produzione video.

Le accuse a Will Smith: "Will sa di aver fallito e sta attraversando una crisi per questo"

Come mostra il reel pubblicato sul suo profilo Instagram, tra le immagini più commentate dai critici, c'è quella di un uomo che alza un cartellone in cui compare: "‘You can make it' mi ha aiutato a sopravvivere al cancro", con riferimento al titolo di un suo brano. Tra gli utenti, c'è chi ha messo in dubbio la presenza di questa persona tra il pubblico: "Creare una folla finta di persone con cartelli che parlano di come hai salvato loro la vita, accidenti. Will sa di aver fallito e sta attraversando una crisi per questo". Un'accusa che è stata poi smentita da chi ha invitato a guardare i dettagli del video in questione.

Ecco perché Will Smith non ha utilizzato video Ai-Generated

Infatti, su YouTube è possibile trovare un video in cui viene mostrato Smith sul palco, mentre si esibisce, dirigersi e rivolgersi proprio verso la coppia in prima fila, mentre tende al cielo il cartello. Come alcuni utenti di Reddit hanno sottolineato, i visi levigati e alcune sfocature nell'immagine potrebbero essere dipese dall'AI, ma non la generativa. Infatti, la visione innaturale di alcuni frame del video sarebbe dovuto a un ridimensionamento dell'immagine per poter esser utilizzata come reel sul profilo Instagram di Smith. Alcune foto della coppia, ospiti al Gurtenfestival di Berna, in Svizzera, sono comparse sul profilo Instagram del festival, togliendo tutti i dubbi sull'utilizzo dell'AI generativa di Smith.