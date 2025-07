Marco Mengoni complice di una proposta di matrimonio di un amico al suo concerto: sarà il loro testimone di nozze

Una serata che resterà impressa nella memoria collettiva quella di ieri a San Siro, dove Marco Mengoni ha regalato al suo pubblico non solo musica ma anche un momento di grande emozione. Tra le migliaia di spettatori presenti, infatti, si è consumata una scena che ha fatto commuovere l'intero stadio e ha rapidamente conquistato i social network.

L'amico Giulio chiede al suo compagno di sposarlo

Come ogni live che si rispetti, anche quello di Marco Mengoni è sempre pieno di persone che chiedono al proprio partner di sposarlo. E quando tra il pubblico c'è un amico di lunga data come Giulio, allora la magia si fa addirittura più grande. Il giovane amico di Mengoni aveva preparato tutto nei minimi dettagli: una serie di cartelli che avrebbero guidato l'attenzione verso quello che stava per accadere. Il primo messaggio, "Lo sto per fare…", ha immediatamente catturato l'interesse delle telecamere e dello stesso Mengoni, che dal palco ha iniziato a interrogarsi sulle intenzioni del suo amico. Quando Giulio ha alzato il secondo cartello con la scritta "Mario mi vuoi sposare?", l'esplosione di gioia è stata immediata. Il diretto interessato, Mario, ha reagito con visibile commozione, mentre dal palco Marco Mengoni non è riuscito a contenere la sua felicità.

"Sarò testimone del suo matrimonio"

Marco Mengoni ha poi rivelato: "Sarò testimone di un matrimonio!", per poi aggiungere con il suo caratteristico umorismo: "Questo è un pazzo, fuori di testa, auguri". Il video della proposta ha iniziato a circolare immediatamente sui social media, raccogliendo migliaia di condivisioni e commenti positivi. La proposta di matrimonio di Giulio e Mario, benedetta dall'entusiasmo di Marco Mengoni e dall'applauso di San Siro, rappresenta un altro passo avanti verso una società più aperta e accogliente. E chissà che quel matrimonio, con un testimone d'eccezione, non diventi davvero indimenticabile.