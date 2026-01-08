Madonna canta La bambola di Patty Pravo: com’è nata e perché è diventata la prima canzone in italiano della popstar

Dopo alcuni spoiler sul suo profilo Instagram, Madonna ha pubblicato una cover di “La bambola”, interpretata originariamente da Patty Pravo. Come nasce la canzone e perché è il primo brano in italiano di Madonna.

Patty Pravo e Madonna, via Getty Images

Madonna, dopo oltre 44 anni di carriera, ha inciso nelle scorse settimane la sua prima canzone in italiano. La cantante statunitense, ma di origini italiane come rivela il suo cognome Ciccone, ha infatti registrato e pubblicato nelle scorse ore sul suo canale YouTube una cover di "La Bambola", originariamente interpretata da Patty Pravo. La canzone, anticipata da alcuni spoiler sul suo profilo Instagram, è la colonna sonora di una produzione pubblicitaria per il marchio Dolce & Gabbana, in merito alla promozione di un profumo della collezione maschile. L'arrangiamento del brano è stato curato dal suo storico collaboratore Stuart Price, ma soprattutto il testo è interpretato interamente in italiano. Non è possibile comprendere se il singolo verrà inserito nel tanto anticipato progetto ufficiale della cantante che uscirà nel 2026, un disco che potrebbe diventare il sequel di "Confessions on a Dance Floor".

Come nasce "La bambola" e il rifiuto iniziale dei più grandi cantanti italiani

Ma com'è nata "La bambola" e com'è diventata uno dei brani di maggior successo della musica italiana? La canzone è stata ideata dal trio composto da Franco Migliacci, che si è occupato del testo, mentre la musica fu scritta dalla coppia Bruno Zambrini e Ruggero Cini. Il brano, come racconta Gino Castaldo in "Dizionario della canzone italiana", edito Curcio editore, non ebbe un grande riscontro iniziale. Fu proposto a Morandi, ai Rokes e a Caterina Caselli, che scartarono la canzone a causa del suo ritmo lento. Un destino che sembrava accomunarli anche all'interprete poi finale, Patty Pravo, che come racconterà nel suo libro "Bla, bla, bla…", edito Mondadori, avrebbe disdegnato la canzone poiché non rappresentava l'anima "beat" dei suoi anni. In un'intervista a TGCOM 24 per i 40 anni della canzone nel 2008, Pravo sottolineò: "Quando ho sentito per la prima volta ‘La bambola' pensavo sarebbe stata la mia rovina".

Il successo nel 1968 di "La bambola" di Patty Pravo con oltre 9 milioni di copie vendute

Il 45 giri pubblicato nel 1968 fu tutt'altro che la rovina della cantante, che avrebbe venduto oltre 9 milioni di copie: la somma totale, a cui si aggiungono le ristampe successive e l'inserimento nelle varie raccolte della cantante, porterà "La Bambola" a una cifra vicina ai 40 milioni di copie vendute. Nel 1968 cedette il primo posto solo ad "Azzurro" di Celentano, rimanendo però per 9 settimane consecutive in testa alla classifica e ricevendo poi il disco d'oro. Nel lato B del 45 giri venne invece registrata Se c'è l'amore, una cover in italiano di "Let The Heartaches Begin" di Long John Baldry. Dopo l'esplosione iniziale del brano, "La bambola" venne registrata anche in spagnolo e tedesco per il mercato europeo. Dopo 58 anni, diventa il primo singolo in italiano registrato da Madonna.

Perché è la prima canzone registrata in italiano di Madonna

Sì, perché anche se molto attaccata alle sue radici italiane, Madonna non ha mai registrato un brano interamente in lingua italiana. Tuttavia, è possibile ritrovare su YouTube alcune sue interpretazioni estemporanee di brani, in lingua italiana, totalmente amatoriali. Durante la celebrazione del suo 63° compleanno in Puglia, precisamente a Ostuni, la cantante era stata ripresa a cantare "Bella ciao" durante una cena. Precedentemente, nel video pubblicato dalla cantante sul suo profilo, si sente Madonna intonare il ritornello di "Volare (Nel blu dipinto di blu)".