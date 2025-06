video suggerito

Madame: "Basta intasare l'arte di mer*a. Meglio dimenticata perché non pubblico che perché scarsa" Madame ha postato alcune storie su Instagram, criticando chi fa musica solo per soldi e non per ispirazione e scrive: "Meglio dimenticata perché non pubblico piuttosto cheperché sono scarsa".

Madame e la riflessione su Instagram

Madame ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui pare criticare alcune espressioni artistiche (canzoni?) che dice non sono ispirate. La cantante ha lanciato una riflessione sul bisogno di essere fuori con un brano anche se quella canzone non è propriamente ispirata. Non c'è un obiettivo dichiarato per queste esternazioni ma tutto fa pensare che abbia a che fare con una o più canzoni pubblicate in questi ultimi tempi. E ovviamente, la stagione estiva è quella delle canzoni più leggere, i cosiddetti tormentoni, diventati un genere a sé e con cui si cimentano tantissimi artisti italiani, spesso anche in coppia.

Lo sfogo di Madame su Instagram

Madame, quindi, ha deciso, come spesso capita, di lanciare una provocazione che provocazione non è, piuttosto è una riflessione su come l'arte non debba essere sempre e per forza alla mercé dei soldi, e riflettendo anche sulla sua scelta di pubblicare molto poco, soprattutto in questi ultimi anni: "Non sopporto chi prende la musica come una macchina da soldi, chi lavora 24/7 anche a cose non ispirate e vuote di contenuto per piazzare o grattare da tutti – ha scritto la cantante su Instagram -. Lasciate in pace l'espressione artistica, fatela respirare, basta intasarla di merda, non è un cesso". Parole dirette quelle della cantautrice.

Meglio dimenticata perché non pubblico

E Madame chiude questa riflessione così: "Preferisco essere dimenticata perché non pubblico piuttosto che essere dimenticata perché sono scarsa". E in effetti Madame mantiene fede a questo pensiero visto che è da tempo che non publica una canzone da solista, ma negli ultimi anni ha pubblicato solo featuring. L'ultimo album è Amore del 2023, anno in cui ha partecipato al Festival di Sanremo con Il bene nel male, poi solo feat, come quello con Nitro in Too Late e con gIANMARIA in Io ti conosco a cui si aggiunge l'inno per l'Inter fatto con Tananai e Rose Villain "Ho fatto un sogno". A tutto questo si aggiunge anche la scrittura de La noia, canzone con cui Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo nel 2024.