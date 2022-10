Lucca Comics & Games 2022: programma, mappa e come arrivare alla fiera internazionale del fumetto Dal 28 ottobre al 1° novembre ci sarà il Lucca Comics & Games 2022, in cui è assicurata la presenza del regista Tim Burton. Qui il programma e la mappa.

A cura di Vincenzo Nasto

Lucca Comics 2022, foto manifesto

Dal prossimo 28 ottobre fino al 1° novembre 2022, andrà in scena a Lucca una delle kermesse più importanti a livello nazionale: stiamo parlando del Lucca Comics & Games 2022, la fiera internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico. Una fiera che potrà accogliere 75mila utenti al giorno e che ospiterà nei cinque giorni della kermesse nomi come Tim Burton, ma anche i membri del cast di Willow, la serie fantasy con Amar Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber. Per agevolare l'accesso alla fiera, la città di Lucca ha organizzato un servizio parcheggi e navette, in grado di far confluire il traffico.

Il programma del Comics & Games dal 28 al 1 novembre 2022

Lucca si colora di magia con il Comics & Games 2022. La kermesse durerà cinque giorni, riempiendo le strade di Lucca dal 28 al 1 novembre 2022. Il programma dell'evento vedrà l'inizio il 28 novembre alle ore 9 all'Auditorium San Francesco con "Raunji Cospl-Ai: la prima area lounge per i cosplayers!", mentre la giornata si chiuderà alle 19. Gli eventi fisici, per i cinque giorni della kermesse, si terranno dalle 9 alle 19, con il Comics & Games di Lucca 2022 che chiuderà il 1° novembre con "Nanowar of Steel" alle 21:30.

La mappa del Comics & Games di Lucca 2022

Come il programma, anche la mappa del Comics & Games di Lucca 2022, potrà essere visualizzata online e dal vivo con booklet, a cui vengono affiancati i programmi. In genere questi vengono esauriti dal mattino, quindi è consigliabile scaricare la mappa qui, in doppio formato: sia con visione satellitare che con il più comodo Google Maps.

Tim Burton, foto di Comunicato Stampa Lucca Comics & Games

Non solo Tim Burton, tutti gli ospiti del Lucca Comics 2022

Non solo Tim Burton al Comics & Games di Lucca 2022: il regista americano interverrà lunedì 31 ottobre per l'anteprima della sua serie tv Wednesday per Netflix, dedicata al personaggio della famiglia Addams. Lo stesso giorno ci sarà lo showcase con John Romita Jr., leggendario disegnatore di Spider-Man per i 60 anni del personaggio, e quello con l'editor della Marvel, C.B. Cebulski, il giorno prima. Il primo giorno ci sarà la possibilità di conoscere John Blanche, art director della Games Workshop, mentre tra gli spettacoli sarà imperdibile il concerto dedicato alle musiche di The Witcher diretto da Elimear Noone, prima donna a dirigere la Notte degli Oscar. Sarà possibile invece accedere gratuitamente al padiglione Junior per i più piccoli.

Come arrivare al Comics di Lucca: parcheggi e navette

Parti dalla tua città e raggiungi il Lucca Comics & Games con il servizio ufficiale di pullman organizzato da Eventi in Bus, una soluzione comoda ed economica che permette anche di condividere il viaggio con altri partecipanti. Sono previste partenze da tutta Italia. Gli organizzatori del Festival consigliano ai visitatori di prenotare un posto nei parcheggi limitrofi. Per farlo vai alla pagina dedicata del sito di Metro Srl., seleziona il tipo del tuo veicolo, decidi il giorno di arrivo e scegli il posto che preferisci fra i parcheggi disponibili. La mappa dei parcheggi è qui. Il servizio navette che collega la città al Polo Fiere – Japan Town fa orario continuato tutti i giorni del festival dalle ore 7:30 alle ore 21:30, ogni 5 minuti. Salita/discesa presso Polo Fiere e Via della Formica/Piazza della Pace, mentre il servizio navette che collega il Padiglione Carducci – Lucca Games al Pala Tagliate – Music & Comics Arena (parcheggio Palatucci) fa il seguente orario tutti i giorni del festival: ore 14.00-18:00 e 19:30-23:30, ogni 10 minuti. Salita/discesa presso Padiglione Carducci e Pala Tagliate.

Come accedere al Comics: i biglietti

Considerato il tetto massimo di 75mila persone, scelto dagli organizzatori del Lucca Comics & Games 2022, per chi vorrà partecipare all'evento sarà meglio acquistare i biglietti in anticipo. In questo momento non è già più possibile accedere per le date del 29 e 30 ottobre, risultate già tutte esaurite, mentre si potrà acquistare il biglietto online per le altre giornate qui. Chi nel 2021 aveva comprato la "Bag of Lucca". assicurandosi il diritto all'accesso all'edizione 2022 a condizioni agevolate, può ancora acquistare biglietti e abbonamenti per tutte le date. Il prezzo dei ticket va da 19 a 25 euro per i biglietti individuali e da 36 a 75 euro per gli abbonamenti, in base al numero di giorni. Per i bambini al di sotto dei 10 anni, invece, l'ingresso sarà gratuito.