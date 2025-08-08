Le ultime parole di Ozzy Osbourne per i fan: la rivelazione della moglie Sharon

Ozzy e Sharon Osbourne – ph Greg Doherty:Getty Images

Sharon Osbourne, moglie di Ozzy ha rivelato quali sono state le ultime parole del marito e fondatore dei Black Sabbath sui suoi fan poco prima della morte avvenuta il 22 luglio scorso all'età di 76 anni a causa di un infarto. Sono stati tantissimi gli attestati d'affetto che il cantante ha ricevuto dopo la scomparsa, soprattutto nella sua Birmingham dove si è tenuto sia il funerale che un corteo funebre che ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno riempito la città di omaggi e biglietti per quello che è uno degli artisti che ha scritto pagine fondamentali del rock mondiale e ha visto arrivare artisti come Gene Simmons e Elton John per il funerale privato.

Le parole di Osbourne prima della morte

Sharon Osbourne, moglie di Ozzy – ph Loannis Alexopoulos:Anadolu via Getty Images

La moglie del cantante, infatti, ha rivelato a Pollstar cosa ha detto il marito – con cui era sposata da 43 anni – subito dopo il concerto di addio alle scene che Ozzy ha tenuto coi Black Sabbath (e i suoi compagni di band Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward) al Villa Park Stadium di Birmingham – stadio della sua squadra del cuore, l'Aston Villa – e dopo aver visto quanta gente aveva voluto salutare il suo addio alle scene e il calore che gli avevano regalato. Sharon, infatti, ha rivelato che Ozzy l'abbia guardata e gli abbia detto: "Non avevo idea che piacessi a così tanta gente" con una modestia che non era finta. "Ozzy ha sempre vissuto nella sua bolla" ha continuato Sharon quando il giornalista le ha chiesto come fosse possibile che un mito della musica mondiale non avesse idea dell'amore che i fan avevano per lui.

Il concerto di addio alla musica e ai fan

Alla fine del mega evento di addio della band, a cui hanno partecipato tantissimi colleghi, Osbourne disse: "È l'ultima canzone in assoluto. Il vostro supporto ci ha permesso di vivere una vita straordinaria, grazie dal profondo del cuore". Parlando di quel concerto Sharon ha anche spiegato che è stato "un enorme successo" e che pensava che fosse la prima volta che succedesse una cosa del genere durante un addio alla musica, con lo spettacolo mandato in streaming e i ricavati devoluti in beneficenza: "È il modo perfetto, dopo una carriera così lunga, per concluderla. Non ho mai voluto che Ozzy sparisse senza un grande evento".