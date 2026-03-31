Le tre apparizioni della Madonna di Fatima: il racconto dei pastori Lucia, Francesco a Jacinta

Il 13 maggio 1917, Lúcia dos Santos, di dieci anni, e i suoi cugini Francisco e Jacinta Marto, rispettivamente di nove e sette anni, ebbero un’apparizione mariana nella località di Fátima, in Portogallo.

Madonna di Fatima

Tra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917, nella località di Fátima, in Portogallo, accaddero eventi che avrebbero condizionato la storia religiosa del 20° secolo. Infatti, secondo il racconto di Lúcia dos Santos, di dieci anni, e i suoi cugini, Francisco e Jacinta Marto, rispettivamente di nove e sette anni, ci fu l'avvistamento di una figura femminile vestita di bianco. Questa donna chiese loro di recarsi in quel luogo il giorno 13 di ogni mese per sei mesi consecutivi. Sarebbe stata interpretata successivamente come una visione mariana.

Le apparizioni a Cova da Iria, in Portogallo

L'epicentro del primo incontro si tenne in una conca, denominata Cova da Iria, situata nei pressi del villaggio di Aljustrel. Dopo il primo incontro, i tre bambini, imparentati tra loro e dediti al pascolo, si ritrovarono in quell'esatta posizione il 13 giugno, in compagnia di un gruppo di curiosi che contava tra le 40 e le 50 persone. Si susseguirono poi nei mesi successivi sempre un numero maggiore di persone, come avvenneil 13 luglio. Questa data, a cui viene fatta risalire la rivelazione dei tre segreti di Fatima, vide migliaia di persone assistere alla marcia dei tre ragazzi nella conca.

Un'esperienza che si sarebbe interrotta il mese successivo, quando l'apparizione non ebbe luogo il giorno 13 a Cova da Iria a causa dell'arresto preventivo dei tre pastori da parte delle autorità. Fu necessario attendere solo pochi giorni, il 19 agosto, quando l'apparizione avvenne nella vicina località di Valinhos. Il 13 settembre i numeri dei curiosi si trasformano in decine di migliaia, con testimonianze anche di episodi atmosferici e di luce bianca, avvenuti in maniera anomala.

Le pressioni della Chiesa e le reazioni della gente, religiosa e laica

Nel frattempo, l'atteggiamento iniziale della Chiesa Cattolica fu di scetticismo, soprattutto in un momento di forte ostilità governativa. Infatti, con la rivoluzione del 1910, in Portogallo si era insediato un governo fortemente anticlericale. Lo stesso governo che vedrà nei raduni successivi al 13 maggio la possibilità di una minaccia all'ordine pubblico. In questo senso, l'arresto del 13 agosto da parte di Arturo Santos, amministratore del distretto di Vila Nova de Ourém, fu realizzato proprio per scongiurare un proselitismo di massa.

I bambini furono incarcerati per 2 giorni e quasi costretti a ritrattare le loro affermazioni, ma dopo aver rifiutato di cedere, vennero rilasciati il 15 agosto. Dal punto di vista ecclesiastico, anche in quel momento i bambini vennero interrogati da rappresentanti locali del clero. Il riconoscimento ufficiale dei fatti avvenne solo tredici anni dopo, il 13 ottobre 1930. Infatti, il Vescovo di Leiria, José Alves Correia da Silva, dichiarò le apparizioni credibili e ne autorizzò il culto.

Il miracolo del sole

Ma a rendere storico l'evento accaduto in Portogallo, c'è sicuramente l'episodio del miracolo del Sole. Infatti, nell'ultimo giorno disponibile, il 13 ottobre 1917, un raduno stimato tra le 50.000 e le 70.000 persone si trovava a Cova da Iria. Fino a mezzogiorno un'intensa pioggia aveva reso impraticabile il terreno e bagnato tutti i fedeli accorsi. Secondo le testimonianze dell'epoca, dopo pochi minuti la pioggia cessò bruscamente e il disco solare apparve visibile a occhio nudo, senza timori di danni alla vista. I resoconti dell'epoca parlarono di un evento solare, che proiettò fasci di luce in tutta la vallata, rendendo in pochi minuti il suolo e gli abiti dei fedeli asciutti. Un fenomeno collettivo che assume ancora più significato se percepito da decine di migliaia di persone.

Le testimonianze delle apparizioni della Madonna di Fatima

Negli anni, sono stati espressi pareri di esperti, come il dottore Almeida Garrett, professore della Facoltà di Scienze dell'Università di Coimbra, che redasse un resoconto dettagliato. Nel suo testo descriveva il repentino cambiamento cromatico dell'atmosfera, sottolineando come non potesse trattarsi di un'illusione ottica causata dalla foschia, o dalla stanchezza di tutti i presenti. Nel frattempo, arrivarono anche testimonianze dei villaggi vicini alla conca di Cova da Iria. A 18 chilometri dalla città, nel paesino di Alburitel, ci furono cittadini che testimoniarono i movimenti anomali del sole nello stesso momento, un elemento che potrebbe mettere in discussione la teoria di un fenomeno di massa legato al perimetro della conca.