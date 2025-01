video suggerito

Lazza annuncia il Locura Summer Tour nel giorno in cui salta la sua partecipazione a Sanremo 2025 Lazza ha annunciato il suo tour estivo all'interno dei Festival italiani. Il rapper avrebbe dovuto essere anche al Festival, ma la sua partecipazione probabilmente salta dopo il ritiro di Emis Killa con cui avrebbe dovuto duettare in 100 messaggi.

Lazza (ph Jacopo Rossini)

Lazza ha annunciato il suo tour estivo all'interno dei festival, che seguirà il doppio stadio (la data zero a Lignano Sabbiadoro e il San Siro) e il tour europeo. Il rapper milanese, che è ancora impegnato nel suo tour nei palazzetti, che si concluderà con il concerto di Roma il 30 gennaio al Palazzo dello Sport, ha annunciato, quindi, dieci concerti che si terranno la prossima estate all'interno di contesti festivalieri tra luglio e agosto e partirà pochi giorni dopo lo stadio milanese da Servigliano (FM), il 12 luglio, quando si esibirà per il No Sound Fest, fino alla chiusura al Red Valley Festival di Olbia. Oggi, però, il rapper ha saputo che anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo salta a causa del ritiro di Emis Killa – indagato per associazione a delinquere – con cui avrebbe dovuto duettare nella serata delle cover del giovedì.

Come acquistare i biglietti del Locura Summer Fest di Lazza

Per quanto riguarda i biglietti per il tour estivo, questi saranno disponibili solo su Ticketone per i primi cinque giorni a partire da giovedì 30 gennaio alle ore 14, mentre saranno disponibili presso gli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati da martedì 4 febbraio dalle ore 11. "L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali" come si legge nella nota ufficiale.

Quali città toccherà il tour estivo

Il Locura Summer Tour di Lazza, quindi, toccherà: Servigliano (FM), quando il 12 luglio si esibirà per il No Sound Fest, il 13 luglio sarà a Roma per il Rock in Roma, il 16 luglio a Genova all'Arena del Mare, il 19 luglio a Catania per il Wave Summer Music 2025, il 24 luglio a Salerno per Salernosounds, il 26 luglio a Cosenza al Summer Arena, l’8 agosto a Lecce all'Oversound Music Festival, il 10 agosto a Cinquale (MS) per il Vibes Summer Festival, il 13 agosto a Riccione (RN) per il Versus Festival e infine a Olbia (SS), il 15 agosto per il Red Valley Festival.

Lazza non canterà più al Festival di Sanremo

Lazza avrebbe dovuto anche esibirsi al Festival di Sanremo 2025 come ospite di Emis Killa nella giornata di venerdì, dedicata alle cover e ai duetti. Il rapper, infatti, avrebbe dovuto accompagnare Killa nella sua 100 messaggi, canzone che presentò in anteprima proprio sul palco dell'Ariston, fuori concorso, proprio nel 2024, un anno dopo il successo di Cenere, canzone con cui ha esordito al festival nel 2023. L'esclusione di Emis Killa, che si è ritirato dopo aver appreso dai media di essere indagato per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva, comporta anche l'esclusione della cover prevista, a meno che Conti non decida di recuperare l'ospitata di lazza in qualche altro modo.

Tutti i concerti di Lazza

Ecco tutte le date dei prossimi concerti di Lazza, dal tour europeo, passando per gli stadi e il tour estivo.

Il LOCURA SUMMER TOUR 2025

Sabato 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

Domenica 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

Sabato 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

Giovedì 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

Venerdì 08 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

Domenica 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Mercoledì 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

Venerdì 15 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival

LAZZA | STADI 2025

5 luglio 2025 | LIGNANO SABBIADORO (UD) @ Stadio Teghil (DATA ZERO)

9 luglio 2025 | MILANO @ Stadio San Siro

EUROPEAN TOUR 2025

Lunedì 7 Aprile 2025 | BARCELLONA @SALA RAZZMATAZZ

Martedì 8 Aprile 2025 | MADRID @SALA LA RIVIERA

Venerdì 11 Aprile 2025 | PARIGI @BATACLAN

Domenica 13 Aprile 2025 | LONDRA @O2 FORUM KENTISH TOWN

Mercoledì 16 Aprile 2025 | BRUXELLES @LA MADELEINE

Domenica 20 Aprile 2025 | BERLINO @METROPOL

Lunedì 21 Aprile 2025 | AMSTERDAM @MELKWEG

Mercoledì 23 Aprile 2025 | STOCCARDA @IM WIZEMANN

Giovedì 24 Aprile 2025 | ZURIGO @HALLE 622

Lunedì 28 Aprile 2025 | VIENNA @FLEX

Martedì 29 Aprile 2025 | MONACO @BACKSTAGE