L'annuncio di Rondodasosa, sostituto di Emis Killa a Sanremo 2025: cosa non convince della provocazione Rondodasosa, nome d'arte di Mattia Barbieri, ha annunciato sul suo profilo Instagram la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, al posto di Emis Killa: potrebbe essere l'ennesima ricerca di visibilità del rapper di San Siro.

A cura di Vincenzo Nasto

Rondodasosa, nome d'arte di Mattia Barbieri, ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. In un post pubblicato su Instagram, la didascalia recita: "È stata una scelta difficile da prendere ma io e il mio team abbiamo deciso di intraprendere questa scelta per il bene della mia carriera. Voglio annunciarvi con grande entusiasmo che parteciperò al Festival di Sanremo al posto di Emis Killa, portando il mio primo singolo il 14 febbraio, con un ospite speciale. Ci vediamo a Sanremo". Fanpage.it ha appreso che non c'è stato alcun inserimento del rapper nel roster dei 30 (dopo il ritiro di Emis Killa, 29) concorrenti della categoria Big. A questo si aggiungono le dinamiche sanremesi che coinvolgono il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e la Rai, gli unici soggetti in grado di ufficializzare nuove partecipazioni: insomma non proprio il post su Instagram dell'artista.

La reazione del pubblico all'annuncio di Rondodasosa al Festival di Sanremo 2025

Il post su Instagram di Rondodasosa – forse più una provocazione -, con oltre 100mila like in poco più di 15 ore, testimonia l'affluenza di pubblico che abita i suoi profili social, anche se i commenti più rilevanti del post testimoniano, forse, la verità dei fatti: "Bro guarda che non siamo al primo di aprile eh" o "bro dillo prima a Carlo Conti poi a noi". La possibilità di una partecipazione al Festival di Sanremo di Rondodasosa è minima, se non pari allo zero, anche se lo scorso anno, le parole di Amadeus su una possibile partecipazione di Baby Gang alla kermesse ligure, aveva messo in prospettiva l'ingresso della quarta generazione del rap italiano nel contenitore musicale di Rai 1. Sanremo è stata, come un po' per tutti i rapper di nuova e vecchia scuola, una nemesi rientrata anche nei testi, con Rondodasosa che cita in Evil Twin: "Non mi vedrai a Sanremo sono in strada a fare drill. Anche se sono mainstream io non vendo il culo bitch, ah". Insomma, nulla di nuovo sotto al sole.

Le contraddizioni e la ricerca di visibilità negli anni di Rondodasosa

Dall'altro lato, fa riflettere anche la didascalia, che recita "portando il mio primo singolo il 14 febbraio con un ospite speciale" contraddicendo la partecipazione generale, che comincerà l'11. Singolo spoilerato nella seconda parte del mini-carosello pubblicato su Instagram, contravvenendo alle regole sull'impossibilità di ascoltare il brano prima dell'inizio del Festival. Facendo un passo indietro, la scelta di marketing di Rondodasosa riprende operazioni del passato: dall'uscita di Mandante dopo la sparatoria che aveva coinvolto Shiva, o il "dissing" con Sfera Ebbasta in merito al passato della sua partner, durante la registrazione di Plugged In, trasmissione del producer Fumez The Engineer. Senza dimenticare la proposta di un match di box con Paky, l'uscita da Seven700 dopo la relazione con l'influencer Margola, nome d'arte di Margherita Breda. Ritornando al 2021, la rissa con Laioung e il Daspo: insomma, senza uscire dal post su Instagram, l'annuncio sanremese sembra corrispondere all'ennesima ricerca di visibilità del rapper milanese.