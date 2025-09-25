La scaletta del concerto Una Nessuna e Centomila contro la violenza sulle donne: gli ospiti a Napoli
Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, dalle 20:45 ci sarà in Piazza Plebiscito a Napoli l'evento contro la violenza sulle donne Una Nessuna e Centomila. Il concerto, che verrà condotto da Fiorella Mannoia e Amadeus, scende per la prima volta al sud, per la sua terza edizione. L'evento verrà trasmesso nelle prossime settimane anche su Canale 5 e celebra anche il terzo anno di vita della Fondazione omonima, nata nel 2022 grazie a Fiorella Mannoia, la presidente Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. Come nelle scorse edizioni, si alterneranno sul palco alcuni dei più grandi interpreti italiani: da Brunori Sas a Ermal Meta, passando per Francesca Michielin, Noemi e Paola Turci: padrone di casa sarà Gigi D'Alessio. Anche quest'anno, il ricavato del concerto, 500mila euro, verrà ripartito tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione in tutta la penisola: in Campania, riceverà 50mila euro l'associazione Arcidonna di Napoli. Qui la scaletta degli artisti, non in ordine di apparizione.
La scaletta del concerto Una nessuna e centomila
Saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco di Una Nessuna e Centomila, a cui si alterneranno anche intermezzi teatrali di Anna Foglietta e Veronica Gentili. Tra questi spiccano i nomi di Ariete, Big Mama, Emma ed Elodie che avevano già partecipato alla scorsa edizione. Qui la scaletta degli artisti, non in ordine di apparizione.
- Il peso del coraggio: Fiorella Mannoia
- Gli ostacoli del cuore: Elisa
- Toghether: Elisa con Elodie
- Anche fragile: Elisa con Brunori Sas
- Canzone contro la paura: Brunori Sas e Fiorella Mannoia
- Filume: Gigi D'Alessio
- Cu'mme: Emma Marrone e Gigi D'Alessio
- Non dirgli mai: Gigi D'Alessio e Noemi
- Sono solo parole: Noemi, Emma e Rkomi
- L'amore si odia: Noemi, Fiorella Mannoia e Big Mama
- Medley piano e voce di: Bellissima, Piazza San Marco e Maschio: Annalisa
- Eva piu Eva: Annalisa e Rose Villain
- La musica non c'è: Coez e Annalisa
- La voglia, la pazzia: Gaia e Fiorella Mannoia
- Chiamo io, chiami tu: Gaia
- Lady Marmalade: Gaia e Big Mama
- medley Che sia Benedetta e Occidentali's Karma: Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia
- Bocca di rosa: Fiorella Mannoia e Paola Turci
- L'ultima notte: Ariete e Francesca Michelin
- Ricomincio da qui: Malyka Ayane ed Ermal Meta
- Il ritmo delle cose: Rkomi
La raccolta fondi: il ricavato devoluto ai centri antiviolenza italiani
Anche quest'anno, il ricavato del concerto, 500mila euro, verranno ripartiti tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione in tutta la penisola: in Campania, riceverà 50mila euro l'associazione Arcidonna di Napoli. Qui le 10 associazioni.
- CALABRIA – Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino, Cosenza – €50mila euro
- CALABRIA – Centro Antiviolenza Mondo Rosa, Catanzaro – €50mila euro
- CAMPANIA – Associazione Arcidonna Napoli – €50mila euro
- FRIULI VENEZIA GIULIA – G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne, Trieste – €50mila euro
- LOMBARDIA – Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia – €50mila euro
- LOMBARDIA – Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano – €50mila euro
- PUGLIA – Associazione Io Sono Mia, Bari – €50mila euro
- SARDEGNA – Associazione Donne al Traguardo, Cagliari – €50mila euro
- SICILIA – Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa – €50mila euro
- SICILIA – Telefono Rosa Sicilia, Catania – €50mila euro