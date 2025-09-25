La scaletta del concerto Una Nessuna e Centomila contro la violenza sulle donne: gli ospiti a Napoli

Stasera, giovedì 25 settembre 2025, dalle 20:45 ci sarà in Piazza Plebiscito a Napoli l’evento contro la violenza sulle donne Una Nessuna e Centomila. Qui la scaletta degli artisti che si esibiranno.

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, dalle 20:45 ci sarà in Piazza Plebiscito a Napoli l'evento contro la violenza sulle donne Una Nessuna e Centomila. Il concerto, che verrà condotto da Fiorella Mannoia e Amadeus, scende per la prima volta al sud, per la sua terza edizione. L'evento verrà trasmesso nelle prossime settimane anche su Canale 5 e celebra anche il terzo anno di vita della Fondazione omonima, nata nel 2022 grazie a Fiorella Mannoia, la presidente Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. Come nelle scorse edizioni, si alterneranno sul palco alcuni dei più grandi interpreti italiani: da Brunori Sas a Ermal Meta, passando per Francesca Michielin, Noemi e Paola Turci: padrone di casa sarà Gigi D'Alessio. Anche quest'anno, il ricavato del concerto, 500mila euro, verrà ripartito tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione in tutta la penisola: in Campania, riceverà 50mila euro l'associazione Arcidonna di Napoli. Qui la scaletta degli artisti, non in ordine di apparizione.

La scaletta del concerto Una nessuna e centomila

Saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco di Una Nessuna e Centomila, a cui si alterneranno anche intermezzi teatrali di Anna Foglietta e Veronica Gentili. Tra questi spiccano i nomi di Ariete, Big Mama, Emma ed Elodie che avevano già partecipato alla scorsa edizione. Qui la scaletta degli artisti, non in ordine di apparizione.

Il peso del coraggio: Fiorella Mannoia

Gli ostacoli del cuore: Elisa

Toghether: Elisa con Elodie

Anche fragile: Elisa con Brunori Sas

Canzone contro la paura: Brunori Sas e Fiorella Mannoia

Filume: Gigi D'Alessio

Cu'mme: Emma Marrone e Gigi D'Alessio

Non dirgli mai: Gigi D'Alessio e Noemi

Sono solo parole: Noemi, Emma e Rkomi

L'amore si odia: Noemi, Fiorella Mannoia e Big Mama

Medley piano e voce di: Bellissima, Piazza San Marco e Maschio: Annalisa

Eva piu Eva: Annalisa e Rose Villain

La musica non c'è: Coez e Annalisa

La voglia, la pazzia: Gaia e Fiorella Mannoia

Chiamo io, chiami tu: Gaia

Lady Marmalade: Gaia e Big Mama

medley Che sia Benedetta e Occidentali's Karma: Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia

Bocca di rosa: Fiorella Mannoia e Paola Turci

L'ultima notte: Ariete e Francesca Michelin

Ricomincio da qui: Malyka Ayane ed Ermal Meta

Il ritmo delle cose: Rkomi

La raccolta fondi: il ricavato devoluto ai centri antiviolenza italiani

Anche quest'anno, il ricavato del concerto, 500mila euro, verranno ripartiti tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione in tutta la penisola: in Campania, riceverà 50mila euro l'associazione Arcidonna di Napoli. Qui le 10 associazioni.

