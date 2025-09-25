Musica e Cultura
La scaletta del concerto Una Nessuna e Centomila contro la violenza sulle donne: gli ospiti a Napoli

Stasera, giovedì 25 settembre 2025, dalle 20:45 ci sarà in Piazza Plebiscito a Napoli l’evento contro la violenza sulle donne Una Nessuna e Centomila. Qui la scaletta degli artisti che si esibiranno.
A cura di Vincenzo Nasto
Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, dalle 20:45 ci sarà in Piazza Plebiscito a Napoli l'evento contro la violenza sulle donne Una Nessuna e Centomila. Il concerto, che verrà condotto da Fiorella Mannoia e Amadeus, scende per la prima volta al sud, per la sua terza edizione. L'evento verrà trasmesso nelle prossime settimane anche su Canale 5 e celebra anche il terzo anno di vita della Fondazione omonima, nata nel 2022 grazie a Fiorella Mannoia, la presidente Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. Come nelle scorse edizioni, si alterneranno sul palco alcuni dei più grandi interpreti italiani: da Brunori Sas a Ermal Meta, passando per Francesca Michielin, Noemi e Paola Turci: padrone di casa sarà Gigi D'Alessio. Anche quest'anno, il ricavato del concerto, 500mila euro, verrà ripartito tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione in tutta la penisola: in Campania, riceverà 50mila euro l'associazione Arcidonna di Napoli. Qui la scaletta degli artisti, non in ordine di apparizione.

La scaletta del concerto Una nessuna e centomila

Saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco di Una Nessuna e Centomila, a cui si alterneranno anche intermezzi teatrali di Anna Foglietta e Veronica Gentili. Tra questi spiccano i nomi di Ariete, Big Mama, Emma ed Elodie che avevano già partecipato alla scorsa edizione. Qui la scaletta degli artisti, non in ordine di apparizione.

  • Il peso del coraggio: Fiorella Mannoia
  • Gli ostacoli del cuore: Elisa
  • Toghether: Elisa con Elodie
  • Anche fragile: Elisa con Brunori Sas
  • Canzone contro la paura: Brunori Sas e Fiorella Mannoia
  • Filume: Gigi D'Alessio
  • Cu'mme: Emma Marrone e Gigi D'Alessio
  • Non dirgli mai: Gigi D'Alessio e Noemi
  • Sono solo parole: Noemi, Emma e Rkomi
  • L'amore si odia: Noemi, Fiorella Mannoia e Big Mama
  • Medley piano e voce di: Bellissima, Piazza San Marco e Maschio: Annalisa
  • Eva piu Eva: Annalisa e Rose Villain
  • La musica non c'è: Coez e Annalisa
  • La voglia, la pazzia: Gaia e Fiorella Mannoia
  • Chiamo io, chiami tu: Gaia
  • Lady Marmalade: Gaia e Big Mama
  • medley Che sia Benedetta e Occidentali's Karma: Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia
  • Bocca di rosa: Fiorella Mannoia e Paola Turci
  • L'ultima notte: Ariete e Francesca Michelin
  • Ricomincio da qui: Malyka Ayane ed Ermal Meta
  • Il ritmo delle cose: Rkomi

La raccolta fondi: il ricavato devoluto ai centri antiviolenza italiani

Anche quest'anno, il ricavato del concerto, 500mila euro, verranno ripartiti tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione in tutta la penisola: in Campania, riceverà 50mila euro l'associazione Arcidonna di Napoli. Qui le 10 associazioni.

  • CALABRIA – Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino, Cosenza – €50mila euro
  • CALABRIA – Centro Antiviolenza Mondo Rosa, Catanzaro – €50mila euro
  • CAMPANIA – Associazione Arcidonna Napoli – €50mila euro
  • FRIULI VENEZIA GIULIA – G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne, Trieste – €50mila euro
  • LOMBARDIA – Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia – €50mila euro
  • LOMBARDIA – Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano – €50mila euro
  • PUGLIA – Associazione Io Sono Mia, Bari – €50mila euro
  • SARDEGNA – Associazione Donne al Traguardo, Cagliari – €50mila euro
  • SICILIA – Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa – €50mila euro
  • SICILIA – Telefono Rosa Sicilia, Catania – €50mila euro
