A Napoli il concerto di Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne: il cast a Piazza del Plebiscito

Giovedì 25 settembre, Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto per “Una Nessuna Centomila”. Il concerto contro la violenza di genere, che ha già fatto registrare il tutto esaurito, porterà in città alcune tra le voci più amate della musica italiana, da Elodie, a Gigi D'Alessio ad Annalisa e tanti altri. Per chi non riuscirà ad esserci, l'evento sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5. Special guest della serata: Amadeus.

Per la sua terza edizione, il format arriva per la prima volta al Sud Italia con una line-up che sembra un festival dei sogni: Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, insieme alle attrici Anna Foglietta e Veronica Gentili. Special guest della serata: Amadeus.

Amadeus sarà lo special guest del concerto di "Una Nessuna Centomila"

Non solo musica e spettacolo, però. L’anima del progetto resta la solidarietà: grazie al pubblico e ai partner, saranno devoluti 500mila euro a 10 centri antiviolenza in tutta Italia, da Cosenza a Trieste, da Bari a Catania. Fondi destinati a sostenere i percorsi delle donne che decidono di uscire da situazioni di violenza e a rafforzare le realtà che ogni giorno combattono in prima linea.

L'appuntamento, organizzato da Friends & Partners con il supporto della Regione Campania e della Fondazione Campania dei Festival, si inserisce in un percorso iniziato nel 2022 a Campovolo, dove furono raccolti 2 milioni di euro, e proseguito l’anno scorso con l’Arena di Verona (900mila euro destinati a 21 centri). Alla guida della Fondazione “Una Nessuna Centomila” ci sono Fiorella Mannoia (presidente onorario), Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino: l’obiettivo è chiaro, usare la forza dell’arte – dalla musica al cinema, dal teatro ai progetti nelle scuole – per cambiare la cultura e dire basta ai femminicidi.