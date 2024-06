La scaletta del concerto di Lana Del Rey agli I-Days di Milano 2024, l’ordine delle canzoni

video suggerito

Lana Del Rey si esibisce stasera, 4 giugno 2024, sul palco degli I-Days di Milano all'Ippodromo La Maura. Qui le canzoni in scaletta, già viste durante il suo tour europeo.

A cura di Vincenzo Nasto

Lana Del Rey, foto di Comunicato Stampa

Questa sera, martedì 4 giugno 2024, Lana Del Rey arriva a Milano, per esibirsi all'Ippodromo La Maura per gli I-Days 2024. La cantante sarà solo uno delle protagoniste di un festival che vedrà esibirsi nelle prossime settimane i Green Day, ma anche i Queen Of The Stone Age, Tedua, Bring me The Horizon, la coppia Sum41/Avril Lavigne e gli Stray Kids come headliner. Lana Del Rey si esibirà sul palco dalle 21.15, mentre ad aprire i suoi concerti ci saranno Clara dalle 18 e il producer Dardust dalle 19. La cantante negli scorsi mesi è stata una delle protagoniste del Coachella Festival in California, arrivando poi negli scorsi giorni in Europa, esattamente a Barcellona per il Primavera Sound Festival lo scorso 31 maggio. Il suo arrivo agli I-Days 2024 di Milano sarà l'unico appuntamento italiano per i fan di Lana Del Rey per assistere a un suo concerto, prima che riparta per il Portogallo, attraversando ad agosto anche la Francia e il Regno Unito. Ci sarà anche la prima presentazione al pubblico italiano del suo album del 2023: Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd. La titletrack del progetto è stata infatti inserita nella scaletta, a cui si aggiunge A&W e The Grants. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Lana del Rey agli I-Days 2024 di Milano, già visti nella scaletta del suo set al Primavera Sound Festival.

La scaletta con le canzoni del concerto di Lana Del Ray agli I-Days di Milano 2024

Stasera, 4 giugno 2024, Lana Del Rey si esibirà sul palco dell'Ippodromo La Maura per gli I-Days 2024. Qui i brani con cui si potrebbe esibire la cantante, già visti nella scaletta del suo set al Primavera Sound Festival.

Intro Freestyle

Without You

West Coast

Doin' Time

Summertime Sadness

Cherry

Pretty When You Cry

Ride Monologue

Ride

Born to Die

Bartender

Burnt Norton (Interlude)

Chemtrails Over the Country Club

The Grants

Tunnel Interlude

Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd

Norman fucking Rockwell

Video Games

A&W

Young and Beautiful

It’s just a burning memory