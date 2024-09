video suggerito

La scaletta del concerto dei Co'Sang a Napoli: l'ordine delle canzoni in Piazza del Plebiscito Questa sera, martedì 17 settembre 2024, i Co'Sang ritornano in concerto a Piazza Plebiscito a Napoli, per la prima delle due date consecutive. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbero esibire.

A cura di Vincenzo Nasto

Co'Sang, foto di Gaetano De Angelis

Stasera, martedì 17 settembre 2024, i Co'Sang esordiscono alle 21 a Piazza Plebiscito a Napoli con la prima delle due date in concerto. Il duo, riunitosi dopo 12 anni, solo lo scorso 30 agosto hanno pubblicato il loro terzo album Dinastia, dopo Vita Bona del 2009 e Chi more pe'mme del 2005. Dinastia nel frattempo, a una settimana dalla sua uscita, ha conquistato la testa della classifica Top 100 Fimi, un risultato storico per il gruppo composto da Luché, aka Luca Imprudente, e Ntò, nome d'arte di Antonio Riccardi. Sul palco di Piazza Plebiscito a Napoli, il pubblico potrà assistere a un viaggio nella memoria del gruppo, da Fuje Tanno a Povere mmano, ai più recenti Perdere a' capa con Geolier e Nu creature int'o munno. Sono previsti ospiti sul palco dei Co'Sang, non ancora annunciati. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Co'Sang a Piazza Plebiscito di Napoli, non in ordine di scaletta.

La scaletta delle canzoni dei Co'Sang a Napoli

Questa sera, martedì 17 settembre 2024, I Co'Sang saliranno sul palco di Piazza Plebiscito a Napoli per riprendere quel filo interrotto nel febbraio 2012 con la loro separazione e riunitosi solo il 30 agosto scorso con l'uscita del nuovo album Dinastia. Il pubblico potrà assistere a un concerto in cui verranno ripresi i due album passati della band, Vita Bona del 2009 e Chi more pe'mme del 2005, con brani storici come Int'O Rione, ma anche Raggia e Tarantelle e Riconoscenza. Attesa anche per la prima uscita pubblica del nuovo album Dinastia, con alcune tracce che hanno superato già alcuni milioni di ascolti su Spotify: da Perdere a' capa con Geolier al primo singolo estratto O primmo post. Non è ancora nota la scaletta, ma qui ci sono alcuni brani – in ordine casuale – con cui si potrebbero esibire i Co'Sang a Piazza Plebiscito di Napoli.

Nu creature int'o munno

Carne e ossa

Nun è mai fernut

Cchiù tiempo

Sbagli e te ne vai

Nu cuofn ‘e sord

Carnicero

O primm post

Vincente

Perdere ‘a capa

Comme na fede

Dinastia

80-90

Mumento d'onestà

Indy-geni

Riconoscenza

Amic nemic

Nun saje nient'e me

Che me dice

Casa mia

Chello ca si

Quanno me ne so juto

Rispettiva ammirazione

Nun me parlà ‘e strada

Vita bona

Intro

Chello ca veco

Int'o rione

Buonanotte

Fuje tanno

Undaground faja

Niente ‘a vedé cu' ll'ati

Pe' chi nun crere

Chi more pe' mme

‘O spuorco

Pomeriggio pigro

Try Me

Povere mmano

Raggia e tarantelle

Poesia cruda