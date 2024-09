video suggerito

Dopo 15 anni dall’ultimo album, i Co’Sang primi in classifica con Dinastia, Anna comanda tra i singoli Le classifiche FIMI della 36esima settimana del 2024 sui top 100 singoli e album mostrano alcuni nomi abbastanza prevedibili, ma un primo posto inedito negli album: Dinasta dei Co’Sang convince, o quantomeno incuriosisce, i fan. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

In questi giorni l’effetto nostalgia vince su tutto e anche la sfera musicale italiana ha la sua reunion. Quindici anni fa l’ultimo album, da pochi mesi il ritorno del gruppo e il boom in classifica: i Co’Sang sono primi nella top100 FIMI degli album con Dinastia, uscito lo scorso 30 agosto. Evidentemente il duo napoletano formato da Ntò e Luché mancava ai fan, che stanno confermando il loro affetto con numeri da top one in classifica. La regina delle classifiche è però Anna. Il suo album Vera Baddie è il secondo più ascoltato, in classifica da 10 settimane, e il primo posto nella top100 dei singoli lo conquista la sua 30°.

La classifica dei singoli

Dopo Anna, il secondo posto nel podio dei singoli va a Storie Brevi di Tananai e Annalisa, che ha recentemente vinto la Power Hits di Rtl102.5 e che i due hanno cantato live nell’evento Annalisa: Tutti in Arena emozionando il pubblico. Terza posizione per Shiva con Take 5, che scavalca la hit estiva di Tony Effe e Gaia Sesso e Samba, ora al quarto posto. La musica latina ha sempre uno spazio nel cuore degli ascoltatori italiani, e in questo caso si tratta del quinto posto in classifica di Karol G con Si antes te hubiera conocido. Le posizioni successive sono però tutte italiane: Anna torna a gran voce, questa volta insieme a Nicky Savage con TT LE GIRLZ, seguiti dalla Paprika di Ghali e da una delle principali hit estive: Come un tuono di Rose Villain ft Guè. Chiude al nono posto la coppia Amoroso – Big Mama che cantano Mezzo rotto, decima la RA TA TA di Mahmood.

La classifica degli album

Tornando agli album, dopo il primo – e prevedibile – posto dei Co’Sang e il secondo prevedibile della Vera baddie Anna, il terzo posto lo conquista Geolier con Dio lo sa. Tony Effe trova il suo spazio – un quarto posto – anche tra gli album con Icon, mentre il quinto posto lo ottiene Tedua: il suo album Divina commedia (deluxe) ha infatti ottenuto un grande successo nell’estete 2024, anche grazie al singolo Beatrice con Annalisa, che conquista di diritto la sesta posizione per E poi siamo finiti nel vortice. Gli ultimi quattro posti sono un tre a uno per l’Italia: Ferite di Capoplaza arriva settimo seguito dal vero grande effetto nostalgia dell’ultimo mese: gli Oasis con l’album Definitely maybe (30th anniversary edition). Penultima Rose Villain con Radio Sakura, da cui è tratto il brano in classifica nei singoli Come un tuono, e, in ultima posizione il giovane Kid Yugi con l’album I nomi del diavolo.